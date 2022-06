Man City Mercato : Guardiola tente un énorme coup à Arsenal !

Publié par Thomas G. le 07 juin 2022 à 15:57

Man City Mercato : Champion d'Angleterre en titre, les Cityzens souhaiteraient marquer les esprits avec une énorme signature du coté d'Arsenal.

Man City Mercato : Un nouveau Three Lions dans le viseur

Manchester City a remporté son deuxième titre de champion d’Angleterre d’afillée après un mano a mano avec Liverpool. Les hommes de Pep Guardiola ont su garder leur couronne nationale mais n’ont pas réussi à remporter la Ligue des Champions. Dans cette optique, les Skyblues ont bouclé l’arrivée d’Erling Haaland et les Cityzens ne veulent pas en rester là. Un an après l’achat retentissant de Jack Grealish pour 118 millions d’euros, les Cityzens seraient disposés à faire un nouveau gros coup en Premier League.

Selon l’insider turc Ekrem Konur, les dirigeants de Man City sont attentifs à la situation de Bukayo Saka. La nouvelle pépite d’Arsenal est en discussion pour prolonger son contrat avec les Gunners. Néanmoins, après l’échec de se qualifier en Ligue des Champions, les discussions sont au point mort. Les Skyblues espèrent faire échouer les négociations entre les deux parties en proposant une offre mirobolante. D’autant plus que Bukayo Saka fait partie des joueurs les plus cotés sur le marché, sa valeur est estimée à 100 millions d’euros par le CIES. À l’image de l’offre pour Jack Grealish, Man City pourrait proposer 150 millions d’euros pour convaincre les Gunners.

Man City Mercato : Pep Guardiola veut des internationaux anglais

Après l’achat d’Erling Haaland, il semblerait que Pep Guardiola souhaite se renforcer en Premier League. Le technicien espagnol cible des internationaux anglais pour les ajouter à son armada. Depuis quelques saisons, l’ancien manager du Barça a multiplié les achats dans le championnat anglais, on peut notamment citer Kyle Walker, Riyad Mahrez ou encore Jack Grealish. Au vue du succès de ses transferts, Pep Guardiola veut maintenir le cap en recrutant Kalvin Phillips et Bukayo Saka. Dans ce type de transfert entre clubs de Premier League, les sommes pourraient atteindre des chiffres astronomiques et battre des records. Man City sera donc une fois de plus l’un des acteurs majeurs du mercato.