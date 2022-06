Real Madrid Mercato : Pérez boucle un gros transfert en attaque !

Publié par Thomas le 17 juin 2022 à 20:16

Real Madrid Mercato : Après les signatures de Rüdiger et Tchouaméni, Florentino Pérez serait sur le point de finaliser un transfert en attaque.

Real Madrid Mercato : Le transfert de Luka Jovic bientôt bouclé

Après l’échec rencontré dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid se remet sur pied petit à petit. Très impacté par la prolongation du joueur de 23 ans au PSG, Florentino Pérez a décidé d’établir plusieurs priorités cet été. Après avoir signé le roc allemand, Antonio Rüdiger, les champions d’Europe ont frappé un joli coup sur la sphère mercato, en chipant Aurélien Tchouaméni des mains de Paris et Chelsea. Une belle entrée en matière qui devrait se poursuivre prochainement avec un autre dossier épineux, en passe d’être bouclé.

En manque de temps de jeu dans la capitale espagnole, l’international serbe Luka Jovic est en instance de départ vers l’Italie. Comme le dévoile le média Goal España, les Merengues sont proches d’un accord total avec la Fiorentina pour transférer en prêt l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort. Le club italien, toujours impacté par le départ de Dusan Vlahovic en janvier dernier, voit en Jovic son remplaçant idéal, lui qui arriverait de manière gratuite pour un an.

Des discussions sont en cours entre le Real Madrid et la Viola, pour déterminer la prise en charge du salaire de l’attaquant. La Fiorentina souhaiterait inclure une option d’achat, une clause qu’étudierait actuellement le board madrilène. Preuve de ce dénouement imminent, le joueur de 24 ans aurait commencé à suivre le club florentin sur Instagram.

Real Madrid Mercato : Un dégraissage d’envergure se prépare

Outre Luka Jovic, à un pas de rejoindre la Serie A, plusieurs joueurs devraient faire leurs valises du Real Madrid cet été. En tête de gondole dans cette vague de départs, Marco Asensio pourrait rapporter gros aux Merengues, à un an de la fin de son contrat. D’après The Athletic, le milieu offensif espagnol est lorgné de près par l’AC Milan, Newcastle, Manchester United et la Juventus.

En attaque toujours, le club espagnol souhaiterait prêter le prometteur Takefusa Kubo, déjà prêté cette saison à Majorque. Au milieu, Dani Ceballos serait en partance pour le Betis Séville, son ancien club, qui pourrait le recruter pour moins de 5 millions d’euros. Des départs potentiels qui s’ajoutent à ceux déjà officiels de Marcelo, Bale et Isco.