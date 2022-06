ASSE Mercato : Malgré la relégation, une signature magistrale actée

Publié par JEAN-LUC D le 19 juin 2022 à 14:01

ASSE : L’AS Saint-Étienne va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Mais cela ne semble pas altérer la confiance de certains partenaires du club stéphanois.

Mercato ASSE : Malgré la relégation, Hummel ne lâche pas les Verts

Après sept années passées avec Le Coq Sportif, l’AS Saint-Étienne change d'équipementier. C’est désormais Hummel qui sera chargé d’habiller les Verts. Un contrat de cinq ans a été signé entre les deux parties et sera effectif avec la révélation du nouveau maillot de l’ASSE, le 1er juillet lors d'un évènement local organisé par la marque danoise et le club ligérien. Signe de confiance et de volonté de construire ensemble l’avenir, l'AS Saint-Étienne et Hummel ont signé une clause d'exclusivité pour les trois prochaines saisons.

Les équipements sportifs eux, sont déjà en train d'être acheminés au centre Robert-Herbin de L'Etrat afin que les joueurs puissent récupérer leurs dotations saison à la reprise de l'entraînement le 27 juin. L'histoire entre le coq sportif et l'ASSE prend donc fin après plusieurs saisons de collaboration. En difficulté de paiement durant la période du COVID, la formation stéphanoise a donc voulu ouvrir une nouvelle ère sur ses équipements. L'intégration du nouveau logo du club sera également scrutée de près par les fans de Sainté. Une signature qui a énormément réjoui Jean-François Soucasse.

ASSE Mercato : Soucasse se félicite du partenariat avec Hummel

En concluant ce nouveau partenariat, l'AS Saint-Étienne rejoint le portfolio football Hummel, qui comprend notamment Everton FC, Southampton FC, Bristol City, FC Cologne et l'équipe nationale du Danemark. Les premiers équipements d’entraînement seront aperçus pour la reprise des professionnels planifiée le lundi 27 juin. En attendant, le président exécutif de l’ASSE a salué cette confiance entre la marque danoise et sa firme.

« Nous tenons à remercier Hummel d'avoir choisi l'AS Saint-Étienne pour son retour dans le football français (...) En tant que marque bien établie dans le monde du football, Hummel utilisera toute son expertise pour donner vie à tout cela à travers des maillots uniques et des gammes exceptionnelles de produits dérivés. Nous sommes convaincus que Hummel et Saint-Étienne vont atteindre ensemble des objectifs importants, et nous sommes impatients d'écrire le prochain chapitre de l'histoire de l'ASSE », a déclaré Jean-François Soucasse lors de la conférence de presse organisée à l’occasion de cette signature de partenariat ce samedi.