OM Mercato : C’est fait, un milieu signe un nouveau contrat à Marseille

Publié par Timothée Jean le 20 juin 2022 à 17:56

OM Mercato : L’Olympique de Marseille risque de perdre une autre pépite cet été. Franco Tongya a signé un nouveau contrat important pour la suite de sa carrière.

OM Mercato : Franco Tongya se rapproche d’un départ de Marseille

En attendant la décision de la DNCG, l’Olympique de Marseille ne reste pas les bras croisés. La direction de l’ OM travaille déjà en coulisse pour faire venir de nouveaux renforts de taille cet été. Mais avant de poursuivre son recrutement estival, le club phocéen devra nécessairement réduire sa masse salariale afin de soulager ses finances qui sont dans le rouge.

Ainsi, l’ OM devrait se séparer de plusieurs éléments dans les semaines à venir. Si les noms de Duje Caleta-Car ou encore Bamba Dieng figurent sur la liste des potentiels départs, le club marseillais risque également de perdre Franco Tongya. Il faut dire que le jeune milieu offensif italien a un peu de mal à s'adapter depuis son arrivée à Marseille il y a un peu plus d'un an. Recruté en provenance de la Juventus en janvier 2021, Franco Tongya n'a pas eu l’occasion d’exprimer son potentiel en Ligue 1. Cette saison, il a disputé aucun match avec l’équipe première de l’ OM. Un manque de temps de jeu difficile à encaisser pour le jeune joueur, qui pourrait profiter du mercato estival pour aller voir ailleurs.

OM Mercato : Franco Tongya rejoint l’agence You First

D’ailleurs, Franco Tongya a décidé de changer d’agent. Selon diverses sources concordantes, le joueur de 20 ans, jusqu’alors conseillé par l’écurie du regretté Mino Raiola, vient de rejoindre l’agence You First. Est-ce là une indication que le joueur de 20 ans n’envisage plus un avenir à Marseille ? Le doute persiste. L’ancien crack de la Juventus est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’ OM. Sa valeur marchande est estimée à environ un million d’euros. Et peu de prétendants se bousculent au portillon pour son transfert.