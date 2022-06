OM Mercato : Marseille active un plan B surprenant en attaque !

Publié par Timothée Jean le 23 juin 2022 à 11:51

OM Mercato : Intéressé par le profil de Bryan Gil, l’Olympique de Marseille pourrait malgré tout décider d’attirer un autre renfort offensif.

OM Mercato : Marseille a trouvé l’alternative à Bryan Gil

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille compte révolutionner son effectif lors de ce mercato estival. La direction de l’ OM ambitionne surtout de renforcer son attaque, où plusieurs joueurs sont susceptibles de mettre les voiles. Pour étoffer ce secteur de jeu, les recruteurs marseillais ont déjà commencé à prospecter un peu partout pour dénicher la perle rare. Et l’une des pistes étudiées en interne mènerait à Bryan Gil (21 ans).

Le jeune attaquant de Tottenham sort d’un prêt concluant à Valence et a été identifié depuis des mois comme la recrue idéale pour étoffer l’attaquant de l’ OM. Le club phocéen se serait récemment renseigné sur le natif de Cadiz et voudrait l’enrôler sous la forme d’un prêt. Les négociations entre les parties avancent dans le bon sens, mais un accord est encore loin d’être trouvé. Tout dépend pour le moment de la volonté de Tottenham de céder ou non son jeune attaquant et selon ses propres conditions. Confronté aux exigences des Spurs, l’Olympique de Marseille a alors décidé d’activer un plan B en attaque. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, c’est désormais Justin Kluivert qui est visé par l’ OM.

OM Mercato : Négociation en cours avec l’AS Rome pour Justin Kluivert

Auteur de 4 réalisations et 5 passes décisives en 27 apparitions en Ligue 1, l'international oranje sort d’un prêt mitigé à l’OGC Nice. Et si les Niçois hésitent encore à lever son option fixée à 15 M€ par l’AS Rome, les dirigeants marseillais, eux, sont bel et bien passés à l’offensive dans ce dossier. Le journaliste italien assure que le président de l’ OM, Pablo Longoria, actuellement à Milan, aurait récemment échangé avec les dirigeants de l’AS Rome en vue d’un transfert de Justin Kluivert.

Les deux écuries entretiennent de bonnes relations, ce qui pourrait faciliter le deal. Après avoir recruté Pau Lopez et Cengiz Under, l’ OM compte donc récidiver cet été en allant faire son marché du côté de l’AS Rome. Outre Justin Kluivert, le club marseillais serait également intéressé par deux autres joueurs de la Roma, à savoir Jordan Veretout et Amadou Diawara.