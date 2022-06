Man City Mercato : La hiérarchie des gardiens bousculée à Manchester

Publié par Dylan le 24 juin 2022 à 17:03

Man City Mercato : Le portier numéro 2 des Cityzens, Zack Steffen, est incertain pour son avenir. Un gardien allemand pourrait le remplacer.

Man City Mercato : Zack Steffen sur le départ ?

Si Ederson est le gardien incontestable des Cityzens, des incertitudes subsistent concernant le numéro 2 dans la hiérarchie, Zack Steffen. L'ancien portier du Fortuna Düsseldorf n'est plus que l'ombre de lui-même depuis son arrivée à Manchester à l'été 2020. C'est simple, Steffen n'a disputé que 12 matchs en deux ans, et n'a pas laissé une très bonne image lorsqu'il a été titularisé par Pep Guardiola.

Certains fans se souviendront sûrement de sa bourde réalisée en demi-finale de FA Cup contre Liverpool en avril dernier, ce qui avait permis ensuite aux Reds de l'emporter 3-2. Zack Steffen a également du mal à s'imposer avec la sélection américaine, et doit batailler régulièrement avec Matt Turner, son principal concurrent (8 matchs disputés lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde).

Man City Mercato : Stefan Ortega en pole pour le remplacer

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le portier de 27 ans ne devrait donc pas faire long feu à Manchester City, où il n'a pas été étincelant. Les Cityzens se seraient d'ailleurs déjà mis en quête d'un nouveau gardien, et auraient exploré plusieurs pistes dont celle de Stefan Ortega. Excellent cette saison avec l'Arminia Bielefeld, il a été l'une des rares satisfactions du club allemand, qui a été relégué en Bundesliga 2 au mois de mai. D'après Fabrizio Romano, Stefan Ortega aurait un accord verbal en place avec Manchester City. Il n'attendrait plus que le feu vert du club qui cherche une solution pour Zack Steffen.

Le rempart allemand de 29 ans est une valeur sûre de la Bundesliga, lui qui a été titulaire à 37 reprises cette saison avec l'Arminia Bielefeld. Son bilan est également satisfaisant avec 6 clean sheets réalisés en 33 matchs, alors que Bielefeld est l'une des équipes ayant subi le plus de tirs dans l'élite du football allemand. À titre de comparaison, Bielefeld a encaissé 53 buts en 34 matchs, soit un but de plus que le Borussia Dortmund, qui a terminé dauphin du Bayern Munich. En fin de contrat le 30 juin, Ortega pourrait être la bonne surprise des Cityzens la saison prochaine.