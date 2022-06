Stade Rennais Mercato : Le SRFC se lance sur un international urugayen

Publié par Thomas le 24 juin 2022 à 18:36

Stade Rennais Mercato : À la recherche de renforts dans les buts, le SRFC viserait en priorité un international uruguayen, en plus de Mandanda et Sommer.

Stade Rennais Mercato : Une nouvelle piste chaude au poste de gardien

Les lignes devraient bouger ces prochaines semaines du côté du Stade Rennais. Après sa saison réussie en championnat, le club breton pourrait voir plusieurs de ses forces vives faire leurs valises du Roazhon Park, ce qui pousse Florian Maurice à multiplier ses pistes à des postes clés. Si la défense fait partie des chantiers prioritaires du directeur sportif rennais, ce dernier n’en oublie pas pour autant d’autres secteurs de jeu comme le poste de gardien. Plutôt irrégulier cette saison, l’international sénégalais Alfred Gomis n’a pas donné satisfaction à ses dirigeants, qui lui cherchent un remplaçant. En attendant l’éclosion du jeune Dogan Alemdar, le SRFC aurait ciblé un portier d’experience.

Comme le révèle l’insider Romain Goyat, proche du club Rouge et Noir, le Stade Rennais ferait de Fernando Muslera sa grande priorité dans les cages cet été. Le gardien de 36 ans, incontournable à Galatasaray depuis son arrivée en 2011, serait en tête de la short list établie par Rennes, où se trouvent notamment les noms de Yann Sommer (Borussia M’Gladbach) et Steve Mandanda (OM). Sous contrat jusqu’en juin 2024 dans le club stambouliote, l’Uruguayen pourrait être transféré ces prochaines semaines au Stade Rennais pour une somme inférieur à 2 millions d’euros. En parallèle, Florian Maurice travaille pour finaliser un autre gros coup dans le championnat turc.

Stade Rennais Mercato : Toujours aucun accord entre le SRFC et Kim Min-Jae

Piste prioritaire des Rouge et Noir en défense centrale, l’international sud-coréen Kim Min-Jae attire beaucoup de monde en Europe. Coaché par Bruno Genesio durant son passage au Beijing Guoan, le joueur de 25 ans sort d’une saison pleine avec Fenerbahçe (31 matches, 1 but en championnat). Malgré des négociations avancées entre ses représentants et le board rennais, le journaliste Sercan Hamzaoglu dévoile ce vendredi qu’aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Le club stambouliote aurait récemment fixé un prix de 20 millions d’euros pour laisser filer son taulier en défense, également ciblé par Naples et des écuries anglaises.