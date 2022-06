OM Mercato : Mandanda vers le SRFC, un nouveau gardien contacté

Publié par Timothée Jean le 24 juin 2022 à 13:35

OM Mercato : Ciblé par le Stade Rennais, Steve Mandanda se rapproche d’un départ de Marseille. Le casting est déjà lancé pour trouver son successeur.

OM Mercato : Marseille a déjà trouvé le successeur de Mandanda

Les jours de Steve Mandanda à l’Olympique de Marseille sont-ils comptés ? Le doute persiste. Le gardien de but tricolore sort d’une saison mitigée à l’ OM, où il a perdu son statut de numéro 1 dans les cages phocéennes au profit de Pau Lopez. Relégué au rang de remplaçant de luxe, le portier de 37 ans a dû se contenter que d’un faible temps de jeu sous le maillot marseillais. Une situation difficile à encaisser que le champion du monde ne souhaite pas revivre la saison prochaine.

Steve Mandanda espère donc obtenir plus de garanties sportives de la part de son entraîneur Jorge Sampaoli. Dans le cas contraire, le portier expérimenté devrait profiter du mercato estival pour mettre les voiles. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Mis à part l’OGC Nice, le Stade Rennais s’active en coulisse pour l’attirer dans ses filets. Consciente de toutes ces menaces, la direction de l’ OM ne reste pas les bras croisés. Le club s’est mis au travail pour dénicher un potentiel successeur à Steve Mandanda. Et une piste prioritaire se dégagerait déjà dans l'esprit des dirigeants phocéens, celle menant au gardien de but du Hellas Vérone, Lorenzo Montipo (26 ans).

OM Mercato : Négociations en cours pour Lorenzo Montipo

Bon nombre de médias italiens, à l’instar du quotidien Numero Diez, assurent en effet que les dirigeants de l’ OM seraient passés à l’offensive pour s’attacher les services du portier italien. Nouveau directeur sportif de Marseille, Javier Ribalta aurait déjà entamé les négociations avec l’entourage de Lorenzo Montipo. Un intérêt concret qui pourrait se traduire par une offre dans les prochains jours. En cas de dénouement malheureux dans ce dossier, la direction de l’Olympique de Marseille pourrait aussi se diriger vers le gardien de but de Pacos Ferreira, André Ferreira. Tout dépendra de l’issue des négociations avec Steve Mandanda.