PSG Mercato : Après sa prolongation, Mbappé promet du lourd

Publié par Ange A. le 25 juin 2022 à 07:15

PSG Mercato : Attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a confirmé une tendance au moment où des changements sont attendus.

PSG Mercato : Kylian Mbappé annonce la couleur pour l’été

Après un long suspense et de nombreuses péripéties, Kylian Mbappé a snobé le Real Madrid. L’attaquant de 23 ans a décidé de renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le champion du monde tricolore est désormais lié au PSG jusqu’en 2025. La prolongation de Mbappé actée, la direction du PSG a entamé les grandes manœuvres pour l’été. Leonardo parti, Luis Campos est le nouveau conseiller sportif de Paris. Christophe Galtier devrait prendre la succession de Mauricio Pochettino. Des mouvements sont attendus sur le marché des transferts. Une tendance confirmée par l’ancien Monégasque dans un entretien à RMC Sport.

« C’est le club, je rentre dans le projet qu’on m’a proposé. Avec tous les changements qui vont se passer, je pense qu’il va se passer de belles choses », a assuré le natif de Bondy qui botte en touche concernant un statut spécial dont il disposerait aurait désormais à Paris. « Le club sait qu’il passe avant tout, avant moi bien sûr. C’est le projet du club, pas le mien. Les choses sont claires », a-t-il souligné.

Mbappé affiche son grand rêve avec Paris

Dans sa sortie, Kylian Mbappé s’est également projeté sur la saison à venir. Pour l’attaquant parisien, remporter la Ligue des champions demeure le grand objectif du Paris Saint-Germain. Pour y parvenir, il estime que le club doit de nouveau tout rafler sur le plan national. Ces deux dernières saisons, Paris n’est pas parvenu à réaliser le doublé national. « La Ligue des champions est l’objectif clair, affiché, annoncé. Pas besoin d’énumérer les adjectifs. C’est ça que l’on veut. On sait qu’il y a un chemin. Cela passe par le fait de faire l’unanimité sur le plan national, ce que l’on ne fait plus depuis 2 ans. On a fait moins peur, on a été moins intouchable. Cela enlèverait du suspense, mais on fait ce qu’on peut. On doit retrouver ces bases pour conquérir l’Europe », a confié le buteur parisien.

Avec ses 171 réalisations, Kylian Mbappé est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de Paris. Il espère doubler Edinson Cavani. L’Uruguayen plafonne à 200 buts. « Et meilleur buteur de l’histoire du PSG, ça peut se bien passer. Ça va être incroyable si je parviens à le faire », a-t-il indiqué.