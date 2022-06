PSG Mercato : Succession Pochettino, Pérez répond cash pour Zidane

Publié par JEAN-LUC D le 16 juin 2022 à 13:10

PSG Mercato : Zinédine Zidane va-t-il succéder à Mauricio Pochettino au Paris SG ? Florentino Pérez, président du Real Madrid, a évoqué le sujet.

PSG Mercato : Florentino Pérez n’y croit pas pour Zidane

Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, Zinédine Zidane est fortement pressenti pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Si Luis Campos, le nouveau patron du recrutement du club de la capitale, fait de Christophe Galtier son favori pour le poste, l’émir du Qatar, propriétaire du PSG, ne rêve que de Zizou. Interrogé sur la possibilité de voir son ancien coach débarquer dans la capitale pour diriger les Rouge et Bleu, le président du Real Madrid s’est montré plutôt pessimiste.

Même s’il ne balaie pas forcément un changement chez Zidane, Florentino Pérez pense que le Marseillais de 49 ans a une préférence pour l’Équipe de France concernant son avenir. Invité de l'émission El Chiringuito mercredi soir, l’homme d’affaires espagnol a assuré « ne pas savoir » si Zizou rejoindra le Paris Saint-Germain. Il estime par contre que l’ancien meneur de jeu des Bleus ne s’installera pas sur le banc parisien.

« Il a toujours été un homme du Real Madrid et de l’équipe de France. C’est ce que je sais de lui. Mais peut-être qu’il est maintenant dans une situation différente », a expliqué Florentino Pérez. Pendant ce temps, les dirigeants qataris continuent de travailler en coulisse sur l’arrivée du Ballon d’Or 1998.

PSG Mercato : Le Qatar n’abandonne pas la piste Zidane

Selon le journaliste espagnol Ramon Fuentes, Zinédine Zidane, en vacances à Ibiza, se serait rendu à Doha, vendredi, pour rencontre les hauts dignitaires du Paris Saint-Germain. Et il n’était pas seul puisque son conseiller Alain Migliaccio et le préparateur physique Gregory Dupont l’accompagnaient. Et pour ceux qui doutaient de ses informations, le journaliste du Mundo Deportivo a dévoilé des documents officiels du déplacement du clan Zidane. Notamment le plan de vol et les noms des passagers présents dans l’avion. À l’instar de Ramon Fuentes, Daniel Riolo est lui aussi convaincu de l’arrivée de Zidane à Paris.