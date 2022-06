OM Mercato : Une pépite du Barça lâche sa réponse à Marseille

Publié par Timothée Jean le 27 juin 2022 à 18:41

OM Mercato : Désireux de révolutionner son effectif cet été, l’Olympique de Marseille est fixé pour le recrutement d’une jeune pépite du Barça.

OM Mercato : Nico Gonzalez dit "non" à l’Olympique de Marseille

La révolution est en marche du côté de l’Olympique de Marseille. Après avoir reçu le feu vert de la DNCG, la direction du club phocéen multiple les pistes sur le marché de transferts afin de renforcer ses lignes. Et la dernière trouvaille des dirigeants de l’ OM mènerait à Nico Gonzalez (20 ans). Le jeune milieu de terrain espagnol fût l’une des belles révélations de la saison du côté du FC Barcelone, avec 36 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Et ses prestations remarquables sous le maillot blaugrana ne sont pas passées inaperçues.

Selon les informations du journal Sport, l’Olympique de Marseille aurait déjà entamé les négociations avec la direction du Barça en vue de boucler sa signature. Les deux écuries entretiennent de bonnes relations, ce qui devrait faciliter la transaction. L’objectif de l’ OM serait de s’offrir les services de Nico Gonzalez sous la forme d’un prêt. Mais finalement, les chances de voir le jeune joueur rejoindre Marseille cet été s’amenuisent de plus en plus. Selon les informations du journaliste Marwan Belkacem, Nico Gonzalez n’envisage pas de quitter son cœur formateur pour le moment. Il est heureux au sein de l’effectif catalan et souhaite poursuivre sa progression sous les ordres de Xavi.

OM Mercato : Barça hésite toujours pour Nico Gonzalez

De son côté, la direction du FC Barcelone hésite toujours à trancher concernant son avenir. La source explique que les dirigeants blaugranas ne seraient pas vraiment contre l’idée de se séparer de lui dans cette fenêtre de transferts. Mais en cas de départ de Frenkie de Jong cet été, la donne devrait bien changer. Le club catalan devrait alors rapidement fermer la porte pour sa jeune pépite très convoitée.