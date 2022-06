Arsenal Mercato : Les Gunners passent à l'action pour un roc argentin

Publié par Thomas G. le 30 juin 2022 à 16:41

Arsenal Mercato : Après le recrutement de Gabriel Jesus et de Fabio Vieira, les Gunners veulent frapper un grand coup sur le marché des transferts.

Arsenal Mercato : Un nouveau renfort défensif pour les Gunners ?

Les Gunners sont très actifs en ce début de mercato, le club du nord de Londres a déjà officialisé trois recrues. Le gardien américain Matt Turner, l’ailier brésilien Marquinhos et le milieu portugais Fabio Vieira se sont engagés avec Arsenal. Le club anglais est proche d'un gros coup avec la venue de Gabriel Jesus qui devrait être officialisée dans les prochaines heures. L’ambition est donc de retour à Arsenal où Mikel Arteta et Edu semblent bien décidé à renforcer l’effectif. En plus des dossiers Raphinha et Youri Tielemans le club serait intéressé par un défenseur de l’Ajax.

Selon Fabrizio Romano, les Gunners ont transmis une offre de 45 millions d’euros (dont 5 de bonus) pour le roc argentin Lisandro Martinez. Arsenal a mis le paquet après la première proposition de 30 millions d’euros refusée par le club hollandais. La dernière offre des Gunners n’a pas encore fait l’objet d’une réponse par l’Ajax Amsterdam qui souhaite récupérer 50 millions d’euros pour l’Argentin. À 24 ans, le joueur est prêt à franchir un cap en relevant le défi de la Premier League.

Arsenal Mercato : Une lutte avec Manchester United

Les Gunners ne sont pas les seuls courtisans de Lisandro Martinez. Son ancien entraîneur à l’Ajax, Erik ten Hag souhaiterait l’amener à Manchester United. Les Londoniens gardent un léger avantage sur les Red Devils, mais la course à la signature du défenseur de l’Albiceleste reste ouverte.

Le natif de Gualeguay est capable d’évoluer en défense central, en tant que latéral gauche et au milieu de terrain. Mikel Arteta apprécie la polyvalence de l’international argentin qui pourrait être en concurrence avec Kieran Tierney. L’entraîneur espagnol veut régler ce transfert au plus vite pour éviter un scénario défavorable.