Arsenal Mercato : Les Gunners foncent sur un buteur brésilien

Publié par Thomas G. le 16 juin 2022 à 17:09

Arsenal Mercato : À la recherche de la perle rare pour renforcer leur attaque, les Gunners auraient transmis une première offre importante.

Arsenal Mercato : Les Gunners s'intéressent à un attaquant brésilien

Orphelin d’un buteur depuis la signature d’Alexandre Lacazette à l’OL, les Gunners ont établi une liste d'attaquants susceptibles de remplacer l’international français. Parmi eux, se trouve Jonathan David, Victor Osimhen ou encore Gabriel Jesus. La priorité des Londoniens est de recruter l’attaquant brésilien de Manchester City. Les Gunners discutent depuis plusieurs semaines avec l’entourage du joueur et les deux parties sont parvenues à un accord.

Manchester City réclame 60 millions d’euros pour libérer l’international auriverde. Les Gunners négocient depuis la fin de la saison pour faire baisser le prix de la transaction. Néanmoins, le dossier a pris une nouvelle tournure, Arsenal aurait transmis une offre conséquente aux Skyblues. Selon Gary Jacob, journaliste du Times, les Gunners ont formulé une offre de 58 millions d’euros pour l’attaquant de 25 ans. The Times précise également que le buteur brésilien souhaiterait rejoindre Arsenal cet été au détriment de Tottenham. Les voyants sont donc au vert pour Mikel Arteta qui pourrait voir arriver une deuxième recrue estivale dans les prochains jours.

Arsenal Mercato : Les choses sérieuses commencent pour les Gunners

Le mercato des Gunners a commencé avec le départ d’Alexandre Lacazette et l’arrivée du jeune espoir brésilien Marquinhos. L’ailier de 19 ans est arrivé en provenance de São Paulo pour 3,5 millions d’euros. Un coup de poker pour les dirigeants d’Arsenal qui veulent adopter la même stratégie qu’avec Gabriel Martinelli.

En parallèle, la piste menant à Yves Bissouma a été abandonné et le milieu malien va s’engager chez le voisin ennemi Tottenham. Arsenal a choisi de se focaliser sur le transfert de l’international belge Youri Tielemans. Les Gunners se sont mis d’accord avec les représentants du joueur et les négociations se poursuivent entre Leicester et Arsenal. Les Londoniens devront débourser entre 30 et 35 millions d’euros pour recruter l’ancien monégasque.