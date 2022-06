Barça Mercato : Le FC Barcelone conclut un énorme accord !

Publié par Nicolas le 30 juin 2022 à 17:04

Barça Mercato : Alors que le FC Barcelone doit gérer de nombreux dossiers lors de ce mercato, un deal gigantesque vient d'être finalisé par le club catalan.

Barça Mercato : Accord stratosphérique avec une société d'investissement

Le Barça vient d'officialiser sur son site un accord avec Sixth Street, une société d'investissement mondiale de premier plan qui détient plus de 60 M$ d'actifs sous gestion et de capitaux engagés. Cet accord prévoit la cession à Sixth Street de 10% des droits télévisés du club pendant 25 ans, ce qui permettra au FC Barcelone d'augmenter sa surface financière et sa compétitivité. Grâce à cette opération, les Catalans obtiendront 267 M€ de plus-value pour la présente saison, et Sixth Street va dès à présent investir 207 M€ dans le club.

Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a justifié cet accord entre les deux entités. « Sixth Street est un fervent supporter du football, un investisseur expérimenté dans le monde du sport et des médias mondiaux, et en tant que partenaire, il apportera une expertise et des ressources significatives tout en nous permettant de gérer nos opérations de manière indépendante. » De son côté, Alex Waxman, cofondateur et PDG de Sixth Street a exprimé sa fierté d'avoir conclu un tel accord. « Nous croyons en la stratégie que Joan Laporta et le FC Barcelone mettent en œuvre et nous sommes fiers que l'un des clubs les plus prospères du football nous ait choisis pour être son partenaire et son fournisseur de solutions de capital ».

Barça Mercato : Finalisation des dossiers en cours

L'accord conclu entre le Barça et Sixth Street va bien entendu susciter des attentes au niveau du mercato. Le club catalan est dans une situation financière difficile mais l'annonce d'aujourd'hui est une superbe nouvelle au vu des dossiers chauds qui sont en cours du côté de la Catalogne. On pense bien entendu au feuilleton Robert Lewandowski. Pour rappel, le buteur polonais est sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2023 mais il veut quitter la Bavière avant la fin de son contrat. Les dirigeants du club bavarois se montrent inflexibles et exigent 60 M€ pour libérer leur star, alors que le Barça a proposé seulement 40 M€. L'accord conclu avec Sixth Street va très certainement aider les Catalans à finaliser ce dossier.

Il faudra également suivre avec attention l'évolution de la situation de Frenkie de Jong, fortement pressenti pour rejoindre Manchester United. Le milieu de terrain international néerlandais pourrait rapporter près de 80 M€ bonus compris au Barça. Toutefois, il ne semble pas très enthousiaste à l'idée de quitter le club de ses rêves, et encore moins lorsqu'il s'agit de rejoindre un club ne disputant pas la Ligue des Champions, Manchester United jouant la Ligue Europa cette saison.

Le fait de retrouver son entraineur Erik ten Hag pourrait le convaincre de rallier le Nord-Ouest de l'Angleterre. Il faudra aussi voir si l'accord conclu par le club catalan avec Sixth Street peut changer la donne et convaincre les Blaugranas de garder leur joyau. Les jours qui viennent vont être décisifs du côté de Barcelone.