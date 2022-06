Barça Mercato : Un accord tout proche pour Frenkie de Jong

Publié par Nicolas le 28 juin 2022 à 20:06

Barça Mercato : Frenkie de Jong pourrait bientôt devenir un joueur de Man United. Il serait la toute première recrue d'Erik ten Hag à Old Trafford.

Barça Mercato : Transfert bientôt officialisé pour Frenkie de Jong ?

Le transfert du milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong, vers Manchester United serait en bonne voie selon la chaine britannique Sky Sports. Un accord de principe aurait été trouvé sur le montant de la transaction : 65 M€ auxquels des bonus liés aux performances du joueur seraient ajoutés. Les discussions continuent entre les deux clubs, notamment concernant le type et le montant de ces bonus. Le FC Barcelone veut faire en sorte que la totalité de l'opération aille au-delà de 80 M€.

L'accord n'est donc pas encore finalisé entre les deux clubs, mais cela semblerait en bonne voie. Les pourparlers se poursuivent également entre Frenkie de Jong et les Red Devils mais les deux parties n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente sur les modalités d'un futur contrat. Une source proche du dossier a confié au média américain ESPN qu'il restait tout de même des obstacles non négligeables à franchir pour arriver à un accord total entre toutes les parties. Toutefois, on reste confiants aussi bien du côté d'Old Trafford que du côté du Camp Nou quant à la faisabilité de cette opération.

Barça Mercato : Carlos Soler pour remplacer Frenkie de Jong

Frenkie de Jong détient la clef du mercato que va effectuer le Barça. Malgré son bel accord sponsoring obtenu avec le géant du streaming Spotify (280 millions d'euros sur quatre ans selon la presse catalane), le géant blaugrana est obligé de vendre avant de recruter car le club est criblé de dettes qu'il faut rembourser. Ainsi, c'est le dossier Frenkie de Jong qui pourrait permettre aux culés d'accélérer sur plusieurs dossiers, dont celui de l'attaquant, Robert Lewandowski étant fortement désiré par Xavi.

L'importante somme rapportée avec le transfert du milieu de terrain batave financerait non seulement l'arrivée de Robert Lewandowski, mais aussi celle du remplaçant potentiel de Frenkie de Jong, le Valencian Carlos Soler. Le Bayern Munich demande environ 60 M€ pour Lewandowski et le Barça ne proposerait que 40 M€.

L'arrivée de la star polonaise pourrait être finalisée autour des 50 M€. Pour remplacer Frenkie de Jong, les Catalans se sont déjà mis d'accord avec Valence pour le transfert de Carlos Soler chez les Blaugranas pour la somme de 20 M€ et ne devraient pas avoir de mal à se mettre d'accord avec le milieu de terrain valencian. Xavi apprécie la polyvalence et le talent de l'international espagnol. Tout le monde attend avec impatience ce que va décider Frenkie de Jong, plaque tournante du milieu de terrain du Barça, et plus que jamais régulateur du mercato de son club.