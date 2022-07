PSG Mercato : Al-Khelaïfi prévoit du lourd pour l’avenir du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2022 à 17:04

PSG Mercato : Avec l’avènement de Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi compte bien ouvrir une nouvelle ère au Paris SG. Avec toujours beaucoup d’ambitions.

PSG Mercato : Katoto se réjouit de sa prolongation avec le Paris SG

Après Kylian Mbappé en mai dernier, Nasser Al-Khelaïfi est parvenu à convaincre son autre joyau français chez les féminines, Marie-Antoinette Katoto, de rester au Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin, la star des Rouge et Bleu et de l’équipe de France a paraphé un nouveau contrat de trois ans, soit jusqu’en 2025. Le club de la capitale a officialisé la bonne nouvelle vendredi. Titulaire et buteuse lors du dernier match de préparation des Bleues, avant l'Euro qui débute mercredi, contre le Vietnam (7-0), l'attaquante de 23 ans est revenue sur les raisons de sa prolongation avec son club formateur.

« On travaille bien, on chemine bien. L'équipe avance. On a beaucoup discuté avec le club. Je ne peux pas tout vous dire, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je suis très heureuse et très fière de prolonger. On a eu de très bons échanges qui vont être bénéfiques pour tout le club », a déclaré Katoto au micro de L'Équipe avant d’annoncer la couleur pour l’avenir du club de la capitale.

PSG Mercato : Katoto dévoile les ambitions de Nasser Al-Khelaïfi

« Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger, c’est bien, mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes », prévenait Nasser Al-Khelaïfi dans une interview accordée au journal Le Parisien. Le ton est donné : une nouvelle impulsion est voulue au sommet du Paris Saint-Germain.

Un changement d'ère, comme l'espèrent les habitués du Parc des Princes. Une tendance confirmée par Marie-Antoinette Katoto, très confiante en cette révolution à venir. « C’est un club très ambitieux et qui va le rester. Il y avait juste certains réglages à faire. Ils ont été faits. Il va falloir du temps pour que tout se mette en place chez les filles comme chez les garçons, mais on va dans le bon sens. C'est un grand club qui a tout pour lui, mais il fallait juste le mettre sur le droit chemin », a précisé la native de Colombes.