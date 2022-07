PSG Mercato : Une grosse star signe en attaque après Vitinha !

Publié par JEAN-LUC D le 01 juillet 2022 à 15:40

PSG Mercato : Après Vitinha, milieu de terrain portugais en provenance du FC Porto, le Paris SG s’apprête à officialiser une grosse signature en attaque.

Jeudi soir, le Paris Saint-Germain a officiellement annoncé la signature de Vitinha en provenance du FC Porto pour un peu plus de 40 millions d’euros. Au lendemain de cette belle prise, le club de la capitale pourrait annoncer une autre très bonne nouvelle à ses supporters. Après avoir réussi à convaincre Kylian Mbappé de snober le Real Madrid afin de poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2025, Nasser Al-Khelaïfi et les siens seraient également sur le point de réaliser une belle opération.

En fin de contrat depuis hier soir, Marie-Antoinette Katoto aurait signé un nouveau bail de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2025, avec le Paris SG, selon Bruno Salomon. Meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe féminine du PSG, l’internationale française de 23 ans devrait percevoir un salaire « hors norme » à l’échelle des féminines, selon le journaliste de France Bleu Paris.

Formée à Paris depuis 2011, Marie-Antoinette Katoto a éveillé des intérêts en France et à l’étranger, notamment à l’Olympique Lyonnais, au FC Barcelone et au Bayern Munich. Mais comme son ami Mbappé, Katoto a préféré poursuivre l’aventure dans la capitale. L’officialisation de cette bonne nouvelle devrait rapidement tomber.

PSG Mercato : Officialisation imminente pour Marie-Antoinette Katoto

Le Paris Saint-Germain devrait officialiser la nouvelle ce vendredi après-midi, quelques heures avant le dernier match de préparation à l’Euro de l’Équipe de France en soirée à Orléans, où Marie-Antoinette Katoto est attendue. D’après L’Équipe, la native de Colombes devrait percevoir un salaire supérieur à 50 000€ par mois.

Le quotidien national signale par ailleurs que l’intervention d’Antero Henrique a été décisive pour décanter la situation jusque-là crispée entre Marie-Antoinette Katoto et le club de la capitale, non sans rappeler des éléments similaires avec le scénario de la prolongation de Kylian Mbappé il y a quelques semaines.