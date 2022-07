PSG Mercato : Luis Campos tient un crack italien à prix d’or !

Publié par JEAN-LUC D le 03 juillet 2022 à 10:40

PSG Mercato : À la recherche de renforts pour le Paris SG, Luis Campos pourrait contrarier les plans de l’entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho, cet été.

PSG Mercato : Après Scamacca, Luis Campos vise un ailier de la Roma

Avec le départ d’Angel Di Maria et ceux à venir de Mauro Icardi et Julian Draxler, Luis Campos cherche des solutions offensives pour le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Alors que c’est le nom de Gianluca Scamacca, qui revient en boucle depuis plusieurs jours déjà, l’attaquant de Sassuolo ne serait pas la seule piste du nouveau Conseiller Football des Rouge et Bleu. En effet, selon les informations relayées depuis samedi par le Corriere dello Sport, le club de la capitale serait désormais sur les traces de Nicolo Zaniolo.

Luis Campos s’apprêterait même à faire une offre pour l’ailier de l’AS Rome. Âgé de 23 ans, l’international italien sort d’une grosse saison 2021-2022, avec notamment 2 buts et 5 passes décisives en 28 matches de Serie A. Le protégé de José Mourinho s’est aussi illustré en Ligue Europa Conférence avec 5 buts et 3 passes décisives en 10 rencontres. Mais pour espérer une signature de Zaniolo, le PSG va devoir sortir le chéquier puisque son club ne compte pas le brader.

PSG Mercato : Luis Campos fixé sur le tarif pour Nicolo Zaniolo

Débarqué en juillet 2018 en provenance de l’Inter Milan pour 4,5 millions d’euros, Nicolo Zaniolo est aujourd’hui un véritable cadre à l’AS Rome. Considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Italie, le compatriote de Marco Verratti est l’un des hommes de base de la réussite de José Mourinho chez les Giallorossi. Mais malgré un contrat qui courant jusqu’en juin 2024, l’ailier italien pourrait changer d’air cet été puisqu’il a récemment refusé une offre de prolongation de sa direction.

Un départ serait donc à l’étude sur ce mercato estival, le natif de Massa ayant plusieurs touches en Europe. En effet, outre le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin et l’AC Milan seraient également positionnés pour tenter de le récupérer. Toujours selon le Corriere dello Sport, le club romain réclamerait entre 50 et 60 millions d’euros pour laisser filer son joyau. Luis Campos est donc prévenu.