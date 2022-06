PSG Mercato : 40M€, Campos accélère pour une sensation offensive

Publié par JEAN-LUC D le 11 juin 2022 à 19:10

PSG Mercato : Officiellement intronisé Conseiller Football du Paris SG, Luis Campos s’active déjà sur le marché. Il ferait le forcing pour un attaquant.

PSG Mercato : Luis Campos insiste fort pour Gianluca Scamacca

Fraîchement nommé au Paris Saint-Germain en remplacement de Leonardo, Luis Campos aurait d’ores et déjà initié des contacts avec plusieurs cibles, à en croire les informations livrées ce samedi par L’Équipe. D’après le quotidien sportif, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco et du LOSC viserait notamment un défenseur central, un milieu de terrain défensif, un arrière droit, trois milieux offensifs et un attaquant. Pour le nouveau projet, les dirigeants parisiens auraient une vraie volonté de « donner une identité plus française » au groupe.

Pour le poste d’attaquant, c’est un international italien qui serait visé par le nouvel homme fort du club de la capitale. En effet, selon les renseignements du journaliste de Sky Italia Gianluca Di Marzio, le champion de France insisterait pour le joueur de Sassuolo, Gianluca Scamacca. Les Rouge et Bleu seraient même prêts à signer un gros chèque pour l’attaquant de 23 ans.

PSG Mercato : Gianluca Scamacca au Paris SG pour 40M€ ?

À en croire le spécialiste mercato du média italien, les négociations se sont accélérées ces derniers jours entre Luis Campos, les dirigeants de Sassuolo et les représentants de Gianluca Scamacca. Estimé entre 40 et 50 millions d’euros par sa direction de son club, le compatriote de Marco Verratti pourrait bien le retrouver en Ligue 1 la saison prochaine puisque Campos serait prêt à mettre une enveloppe de 40 millions d’euros sur la table des négociations pour arracher sa signature.

Une tendance confirmée ce samedi par La Gazzetta dello Sport qui explique que « Luis Campos est prêt à faire des folies pour Gianluca Scamacca et offrir 40 millions d’euros à Sassuolo. Il est convaincu qu’il vaudra beaucoup plus un jour. Le PSG est l’un des clubs les plus intéressés. » Alors que Gianluca Scamacca pourrait remplacer numériquement Mauro Icardi, poussé vers la sortie cet été, le Paris SG devrait compter avec la concurrence d’Arsenal et de l’AC Milan.

Affaire à suivre donc…