PSG Mercato : Officiel, le Paris SG signe un milieu après Vitinha !

Publié par JEAN-LUC D le 04 juillet 2022 à 17:12

PSG Mercato : Après Vitinha, en provenance du FC Porto pour 41,25M€, le Paris SG a annoncé la signature d’un milieu de terrain ce lundi.

PSG Mercato : Un grand espoir scelle son avenir au Paris SG

Quelques jours seulement après avoir enregistré l’arrivée de l’international portugais Vitinha (22 ans), en provenance du FC Porto, pour cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, le Paris Saint-Germain vient de frapper un autre joli coup en réussissant à prolonger le contrat d’Ayman Kari. Libre le 30 juin dernier, le milieu de terrain de 17 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation d’Ayman Kari. Le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. Après avoir débuté le football à l’US Villejuif, Ayman Kari est entré au Centre de Préformation parisien à l’âge de 11 ans. Il a ensuite rejoint le Centre de Formation du Club où il a d’abord évolué avec les U17 avant de s’imposer comme titulaire au sein de l’équipe U19. Sélectionné en équipe de France U18 à trois reprises, le natif d’Ivry-sur-Seine a participé, au cours de la dernière saison avec les U19 Rouge & Bleu, à 25 rencontres de championnat (1 but), 7 de Youth League et 3 de Coupe Gambardella (1 but).

Le milieu de terrain âgé de 17 ans a, par ailleurs, été sacré « Titi d’Or » 2021, trophée récompensant le meilleur joueur du Centre de Formation. Le Club souhaite à Ayman de connaître encore beaucoup de réussite sous le maillot du Paris Saint-Germain », a écrit le PSG sur son site officiel. Habitué à se faire chiper ses jeunes pépites, le Paris Saint-Germain est parvenu à battre la concurrence d’autres cadors européens pour son Titi très prometteur.

PSG Mercato : L’Europe convoitait Ayman Kari

C’est désormais officiel. Ayman Kari a paraphé un nouveau bail de deux ans avec le Paris Saint-Germain. S’il n’a encore jamais fait ses premiers pas dans un match avec l’équipe professionnelle, le jeune milieu de terrain possède des qualités indéniables, qui lui ont notamment permis d’être élu Titi d’Or 2021, un trophée qui récompense le meilleur joueur évoluant dans le centre de formation, et donc de succéder à Arnaud Kalimuendo.

Après les prolongations de Kylian Mbappé et Marie-Antoinette Katoto, c’est assurément un autre joli coup réussi par Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens, puisque l’avenir d’Ayman Kari au Paris SG semblait incertain. En effet, l’enfant d’Ivry-sur-Seine aurait pu se laisser séduire par une aventure loin de la capitale, lui qui était courtisé par plusieurs grands clubs européens comme le Bayern Munich, comme l’annonçait RMC Sport.