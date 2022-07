PSG Mercato : Après Vitinha, un milieu français signe au Paris SG

Publié par Thomas le 01 juillet 2022 à 13:36

PSG Mercato : Alors que Vitinha vient de s'engager au Paris Saint-Germain, un autre milieu de terrain va signer chez les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Les signatures s’enchaînent au Paris SG

Plutôt timide depuis l’ouverture du mercato en France, le Paris Saint-Germain a enfin lancé son été avec la signature, dans la nuit, du prodige portugais Vitinha. Auteur d’une saison XXL avec le FC Porto, le milieu de 22 ans a paraphé un contrat de cinq saisons dans la capitale, soit jusqu’en 2027. Une première arrivée de taille pour les Rouge et Bleu, qui ont dû verser les 40 millions d'euros demandés par le club portugais, pour l’enrôler. Mais le Paris SG ne compte pas s’arrêter de sitôt dans son renforcement d’effectif. Alors que Renato Sanches ou encore Seko Fofana sont attendus par Luis Campos, un autre milieu de terrain va débarquer dans l’équipe de Christophe Galtier.

Comme le révèle Benjamin Quarez sur Twitter, le prometteur Ayman Kari va rester au PSG, lui qui arrivait en fin de contrat cet été. Le milieu français a décidé de prolonger son aventure dans son club formateur et a paraphé dans la soirée un premier contrat professionnel. Pièce maîtresse de l’équipe U19 du Paris Saint-Germain, au côté de Warren Zaïre-Emery, Ayman Kari a paraphé un contrat de 3 saisons chez les Rouge et Bleu. Considéré par beaucoup d’observateurs comme la grande révélation du centre de formation parisien, le milieu de 17 ans aurait été convaincu de rester à Paris sous l’impulsion de Yohan Cabaye et Antero Henrique.

L’ADN PSG se met progressivement en place

Depuis la signature de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, le club a initié un chantier colossal, visant à recentrer sa philosophie de jeu sur le centre de formation. Fini les signatures "bling-bling" ! Nasser Al-Khelaïfi souhaite donner le pouvoir à ses Titis pour les années à venir. À l’image des récentes signatures en pro de Warren Zaïre-Emery (16 ans, milieu défensif), Vimoj Muntu Wa Mungu (latéral, 17 ans) ou la future prolongation de Marie-Antoinette Katoto chez les féminines, Paris veut mettre en avant son centre de formation à l’image de clubs comme l’Ajax ou le Barça.

Une philosophie dans laquelle s’inscrit la signature d’Ayman Kari ce vendredi. « Il y a onze ans j’ai dit que je voulais former le futur Messi, aujourd’hui je dis qu’on veut former le futur Mbappé, qui viendrait lui aussi de Paris ! Ce n’est pas facile, mais on a tout pour y arriver », déclarait en début de semaine Nasser Al-Khelaïfi. La révolution est bel et bien lancée au Paris SG.