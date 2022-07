RC Lens Mercato : Bastia, le RCL en passe de boucler deux transferts !

Publié par Thomas le 05 juillet 2022 à 19:11

RC Lens Mercato : Très actif depuis l'ouverture du marché des transferts, le RCL serait en passe de boucler deux jolis transferts avec Bastia.

RC Lens Mercato : Les Sang et Or vont dégraisser cet été

Auteur d’une saison plus que convaincante en championnat, le RCL voit ses ambitions à la hausse cet été en termes de transferts. Dans le sens des arrivées, tout d’abord, avec les signatures imminentes du portier Brice Samba (Nottingham Forest) et de l’attaquant belge Loïs Openda (Club Bruges), qui feront suites aux arrivées déjà officielles d’Adam Buksa (avant-centre), Jimmy Cabot (milieu), Salis Abdul Samed (milieu défensif) et Lucasz Poreba (milieu défensif). Du beau monde donc pour les Sang et Or, censés venir renforcer un effectif en pleine transition. En plus de grands noms voués à quitter le RC Lens cet été, comme Seko Fofana, Cheick Doucouré ou Jonathan Clauss, le RCL va offrir une belle porte de sortie à deux joueurs.

Comme le révèle le site Lensois.com, le club artésien va prochainement se séparer du milieu de terrain français Tom Ducrocq. Prêté au SC Bastia depuis 2020 (deux prêts successifs), le milieu de 22 ans devrait poursuivre son aventure sur l’Ile-de-Beauté cette fois-ci de manière définitive. Ne rentrant pas dans les plans de Franck Haise pour la prochaine saison, Ducrocq devrait ainsi rapporter un peu moins de 1 million d’euros au RC Lens. Mais le natif de Nordausques ne devrait pas être le seul lensois à rejoindre le club corse.

RC Lens Mercato : Ibrahima Baldé également proche du SC Bastia

D’après les informations du média artésien, le RCL pourrait en parallèle refourger un autre de ses joueurs au club bastiais. Formé chez les Sang et Or, l’attaquant franco-sénégalais Ibrahima Baldé devrait également rebondir chez les Turchini. En manque de temps de jeu à Lens pour sa première saison en pro (4 matches disputés en Ligue 1), le joueur de 19 ans devrait retrouver du temps de jeu en Corse pour parfaire sa progression. Baldé devait ainsi débarquer sous la forme d’un prêt sans option d’achat sous les ordres de Régis Brouard dans les prochains jours.