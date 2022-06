RC Lens Mercato : 26M€, le RCL boucle un deal énorme en Angleterre

Publié par Nicolas le 29 juin 2022 à 22:35

RC Lens Mercato : Le RCL va récupérer beaucoup d'argent grâce au transfert de l'un de ses talentueux milieu de terrain vers la Premier League.

RC Lens Mercato : Cheick Doucoure s’envole vers la Premier League

Lens et Crystal Palace ont trouvé un accord pour le transfert de Cheick Doucoure vers le club de Premier League. Le montant du transfert est de 26 millions d’euros. Il s’agit de 21 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus. Les Lensois ont également inclus 15% à la revente s’il y a une plus-value.

Cheick Doucouré, qui s’était déjà mis d’accord avec Palace sur les modalités de son contrat, s’engagera demain avec le club du Sud-Est de Londres pour 5 saisons, après avoir satisfait sa visite médicale.

RC Lens Mercato : Doucouré entraîné par un champion du monde

Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, a beaucoup poussé pour faire signer Doucouré, dont il apprécie les qualités de percussion balle au pied. C'était même l'une de ses priorités pour renforcer l'effectif des Eagles. C'est une belle opportunité pour l'international malien de travailler sous les ordres d'un ancien milieu de terrain international, dont il pourra obtenir de précieux conseils afin de progresser dans sa carrière.

Cheick Doucouré sort d'une saison très intéressante : il a disputé 34 matchs de championnat, il a marqué 1 but et offert 4 passes décisives. Milieu de terrain régulier, puissant, percurtant et doté d'une marge de progression importante, il a tout pour s'imposer en Premier League. Le RC Lens perd un milieu de terrain de qualité, très apprécié de ses supporters, mais récupère une somme importante qui permettra aux Sang et Or de remplacer leur milieu de terrain. Lens a déjà recruté un milieu de terrain en la personne de Salis Abdul Samed pour palier au départ d'un de ses milieux de terrains. Si on considère que Doucouré est déjà remplacé par Samed, il faudra probablement que les Sang et Or réinjectent l'argent obtenu pour le transfert de Doucouré afin de remplacer Seiko Fofana, lui aussi suceptible de partir car il est très courtisé par de grands clubs, notamment le Paris Saint Germain.