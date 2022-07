LOSC Mercato : Officiel, Letang frappe un joli coup en attaque

Publié par ALEXIS le 07 juillet 2022 à 20:45

LOSC Mercato : Le club champion de France 2021 s’est offert les services d’un polyvalent attaquant. Il a signé un premier contrat professionnel d’une saison.

LOSC Mercato : Issam Rezig engagé à Lille pour un an

« Le LOSC annonce aujourd’hui le recrutement d’Issam Rezig en provenance de Wasquehal Football. Le jeune attaquant originaire de la métropole lilloise a signé un contrat d’un an. Il évoluera dans un premier temps au sein du groupe Pro 2 », a informé le club nordiste, dans un communiqué officiel sur son site internet. La recrue estivale de Lille OSC sort d’une excellente saison avec le club évoluant en National 3. Rezig a été la révélation dans cette division, grâce à ses performances. L’ailier gauche avait été auteur 19 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues, la saison dernière avec le champion du groupe Hauts-de-France. Des statistiques qui lui ont permis d’être élu meilleur joueur du championnat par les entraîneurs.

Le jeune attaquant se réjouit de sa signature à Lille

Issam Rezig a confié ses premières impressions après la signature de son contrat à Lille. « Je suis très content et fier de signer professionnel au LOSC, mon club de cœur et de rêve. Le Domaine de Luchin est une référence pour continuer ma progression, atteindre mes objectifs et marquer le plus de buts possible », a-t-il déclaré tout heureux. Les Dogues ont également félicité le joueur originaire de Roubaix et décrit comme un « gaucher technique et percutant ». « À seulement 22 ans, Issam Rezig franchit aujourd’hui une nouvelle étape dans son parcours en venant renforcer le groupe Pro 2 du LOSC », ont-ils souligné.

Il faut noter qu’Issam Rezig a vraiment séduit les recruteurs et le staff technique lillois, car il débarque au LOSC, alors que le club vient de se séparer de deux jeunes joueurs formés au Domaine Luchin, en résiliant leur contrat : Nassim Innocenti (défenseur central, 20 ans) et Darly Nlandu (milieu de terrain, 22 ans).