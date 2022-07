AS Monaco Mercato : Un grand attaquant tout proche de l'ASM

Publié par Nicolas le 12 juillet 2022 à 22:59

AS Monaco Mercato : Désireux de renforcer son secteur offensif, l'ASM est tout proche d'obtenir la signature d'un attaquant international.

AS Monaco Mercato : Breel Embolo se rapproche de l'ASM

L'AS Monaco anime le mercato sur tous les fronts, aussi bien au niveau des départs que des arrivées, et tente de se renforcer à tous les postes. Le secteur offensif est particulièrement visé par l'état-major monégasque, qui considère être trop dépendant du duo Ben Yedder-Volland. Après avoir suivi différentes pistes, Philippe Clement semble avoir jeté son dévolu sur un joueur en particulier : Breel Embolo. L'attaquant suisse évolue au Borussia Mönchengladbach depuis 2019 mais son contrat expire dans un an. Le joueur étant motivé par le projet monégasque, il faut maintenant que le club de la Principauté s'entende avec le club allemand sur l'indemnité de transfert.

Les négociations entre l'ASM et le Borussia avancent bien. Selon Sky Sports, un accord verbal aurait été conclu entre les deux clubs pour une somme supérieure à 10 millions d'euros. Breel Embolo avait suscité l'intérêt de l' OL au printemps dernier mais les dirigeants lyonnais ont préféré privilégier la piste Alexandre Lacazette.

AS Monaco Mercato : Breel Embolo, un profil intéressant pour l'ASM

Breel Embolo réunit deux critères fondamentaux aux yeux des dirigeants asémistes : un joueur d'expérience qui connaît la Ligue des Champions, et un attaquant qui apporte de la percussion dans le secteur offensif. L'international suisse (56 sélections, 9 buts) a déjà disputé la C1, totalisant 20 matches avec le FC Bâle, Schalke 04 et le Borussia Mönchengladbach, qui l'avait acheté 15 millions d'euros en 2019. Il avait coûté 26,5 millions d'euros au club de la Rhur pour l'attirer en Bundesliga trois ans plus tôt mais n'avait pas brillé et s'était relancé ensuite au Borussia.

Embolo possède un profil intéressant pour l'attaque de l'ASM. Joueur percutant qui pèse sur les défenses, à l'aise dans la profondeur, sur un côté ou comme numéro 9, il serait un complément idéal à Takumi Minamino, récemment recruté à Liverpool pour 15 millions d'euros. Auteur de 9 buts en 29 matches de Bundesliga la saison dernière, Embolo avait brillé lors du dernier Euro avec la Suisse. En plus des deux critères énoncés plus haut, le natif de Yaoundé est encore jeune et correspond à la politique sportive de l'ASM qui vise à développer des joueurs à fort potentiel pour les revendre plus cher par la suite.

Si le transfert de Breel Embolo se conclut rapidement, l'entraîneur de l'AS Monaco, Philippe Clement, disposerait d'un secteur offensif intéressant avec Wissam Ben Yedder, Kevin Volland, Myron Boadu, Takumi Minamino et Breel Embolo, et aurait à sa disposition des joueurs de talent polyvalents et interchangeables, la plupart d'entre eux pouvant évoluer aussi bien sur les côtés que dans l'axe. Le technicien belge aurait un effectif au complet bien avant la reprise chargée du mois d'août, durant lequel l'ASM va multiplier les rencontres, alternant entre le championnat et les tours préliminaires de la Ligue des Champions.