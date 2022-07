ASSE Mercato : Une signature emblématique actée à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 14 juillet 2022 à 12:03

ASSE Mercato : Même en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne bénéficie toujours de la confiance de ses partenaires. L’un d’eux a renouvelé son accord avec le club.

ASSE Mercato : Desjoyaux Piscines poursuit son partenariat jusqu'en 2025

L’ ASSE vient d’officialiser une nouvelle signature avec l’un de ses partenaires historiques, Desjoyaux Piscines. Le club ligérien et le leader mondial de la construction de piscine enterrée poursuivent leur aventure jusqu’en 2025, comme indiqué dans le communiqué officiel des Verts. « Desjoyaux Piscines, leader mondial de la construction de piscine enterrée, réitère son partenariat avec l’AS Saint-Étienne pour les trois prochaines saisons de l'équipe professionnelle masculine, et de l'équipe première féminine », a communiqué l’ ASSE. « Desjoyaux Piscines se distingue par un engagement sans faille auprès des Verts et, à l’aube de cette nouvelle saison, le démontre une nouvelle fois en réaffirmant son soutien », a commenté le club stéphanois ensuite.

L'AS Saint-Étienne se réjouit du partenariat qui dure depuis 2005

Notons que Desjoyaux Piscines est partenaire officiel de l’ ASSE depuis la saison 2014-2015, sans discontinuer. Arnaud Jaouen, DGA en charge du marketing de l’AS Saint-Étienne, se félicite de la marque de confiance de son partenaire. « Il est rare qu’un club compte un même partenaire sur plusieurs décennies. Avec Desjoyaux Piscines, l’ ASSE est sereine. Cette entente avec un géant mondial, mais local, témoigne de la confiance dont le tissu économique ligérien fait preuve envers notre club », a-t-il déclaré.

« De mes débuts dans les années 60 et dans les équipes de jeunes, jusqu’à aujourd’hui, c’est 60 ans de fidélité sans faille avec l’ ASSE ! C'est une longue histoire d’amour. Les Piscines Desjoyaux ont définitivement le Cœur-Vert et j'en suis fier », a réagi Jean-Louis Desjoyaux, PDG de Desjoyaux Piscines. Pour rappel, Sainté a renouvelé son partenariat avec ZEbet (opérateur des paris en ligne), avec Kelyps Intérim (entreprise de travail temporaire) et avec le Département de la Loire, depuis la relégation en Ligue 2.