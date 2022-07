Angers SCO Mercato : Officialisation imminente d'un défenseur

Publié par Ange A. le 18 juillet 2022 à 01:55

Angers SCO Mercato : Entraîneur du SCO, Gérald Baticle a annoncé l’arrivée prochaine d’un nouveau défenseur en provenance de Clermont.

Angers SCO Mercato : Gérald Baticle annonce un nouveau défenseur

Après un début de saison séduisant, l’ Angers SCO a terminé à la 14e place de Ligue 1. L’une des priorités du SCO cet été sera de renforcer son arrière-garde. Entraîneur du club de l’Anjou, Gérald Baticle a confirmé cette tendance dimanche. Au sortir d’un nul (0-0) contre Laval, le coach angevin a d’ailleurs annoncé l’arrivée d’un nouveau renfort défensif. Angers va signer Cédric Hountondji en provenance du Clermont Foot 63. L’international béninois ne disposait plus que d’une seule année de contrat avec le CF63. Il a rejoint le club auvergnat en 2019 en tant que joueur libre. Le coach du SCO s’est réjoui de voir débarquer le défenseur central de 28 ans.

Officialisation imminente de Cédric Hountondji

« On l’attend. Il connaît la Ligue 1 et c’est intéressant pour nous qui avons fait venir des jeunes joueurs. Il est avancé dans sa carrière et donc peut être plus tourné vers l’équipe que vers lui-même. Dans cette zone d’âge, avec du vécu et du niveau, c’est un plus pour le SCO », a expliqué l’entraîneur de l’ Angers SCO. Selon Ouest France, la signature de Cédric Hountondji sera officialisée dans les prochaines heures. La publication régionale croit savoir le transfert de Hountondji s’élève aux alentours de 2 millions d’euros. Une belle affaire en vue pour Angers, tant la valeur marchande du défenseur béninois aux 18 capes est estimée à 3 millions d’euros sur Transfermarkt.

Avec l’arrivée d’un nouveau défenseur, l’ Angers SCO va s’offrir sa neuvième recrue estivale. Le SCO a notamment frappé un joli coup en rapatriant l’ancien Rennais Adrien Hunou. L’avant-centre de 28 ans est de retour en Ligue 1 après une pige en Major League Soccer.