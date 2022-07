Angers SCO Mercato : Un défenseur de Clermont Foot proche du SCO

Publié par ALEXIS le 12 juillet 2022 à 04:25

Angers SCO Mercato : Le club angevin serait sur la piste menant vers un défenseur central de Clermont Foot, qui n’a plus qu’un an de contrat en Auvergne.

Angers SCO discute avec Clermont pour Hountondji

À un an de la fin de son contrat à Clermont Foot (le 30 juin 2023), Cédric Hountondji plait sérieusement à Angers SCO. Le club Anjou est à la recherche d’un nouveau défenseur central pour se renforcer suite au départ de Romain Thomas (34 ans) au SM Caen (Ligue 2). Le SCO serait passé à l’offensive pour le transfert de l’arrière de Clermont Foot, qui dispose d’un bon de sortie cet été, conformément à l’accord passé avec le club auvergnat lors de la prolongation de son contrat jusqu’à fin juin 2024, l'été dernier.

D’après les indiscrétions de L’Équipe, les dirigeants d' Angers SCO sont entrés en discussion avec CF63 pour recruter Cédric Hountondji. Mais jusqu’à ce jour, les deux clubs n’ont pas trouvé d’accord sur l’indemnité de transfert, à en croire le quotidien sportif. Le défenseur international béninois (18 sélections) est un crack au sein de l’équipe de Pascal Gastien. La saison dernière, il a disputé 32 matchs, dont 30 comme titulaire. La cote du joueur de 28 ans est évaluée à 3 M€, mais Clermont Foot pourrait le laisser filer à un montant inférieur, car le club l’avait enrôlé sans indemnité de transfert, en juillet 2019.

Un mercato très animé au SCO

À noter que Angers SCO est très actif sur le marché des transferts cet été. Il a déjà recruté sept nouveaux joueurs, dont quatre sont arrivés librement, donc gratuitement. Tous les compartiments de jeu de l'équipe de Gérald Baticle ont été renforcés : Yahia Fofana (gardien de but), Himad Abdelli (milieu offensif), Amine Salama (avant-centre), Miha Blazic (défenseur central), Adrien Hunou (attaquant), Halid Sabanovic (arrière latéral droit) et Ulrick Eneme-Ella (avant-centre). Quant aux joueurs revenus de prêt, ce sont : Loïs Dony, Sada Thioub, Paul Bernardoni, Antonin Bobichon, Farid El Melali et Oussama Falouh.