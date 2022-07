OL Mercato : Lyon vise un coup énorme au FC Nantes !

Publié par Thomas le 19 juillet 2022 à 10:04

OL Mercato : Dans l'optique de renforcer sa défense après le départ d'Emerson, l'Olympique Lyonnais ciblerait un grand talent du FC Nantes cet été.

OL Mercato : Lyon vise une pépite du FCN en cas d’échec avec Tagliafico

Tonitruant depuis l’ouverture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais réserve un dernier coup pour parfaire le poste de latéral gauche. Face au départ de l’Italien Emerson (retour de prêt), les dirigeants rhodaniens ont tour à tour ciblé plusieurs pointures en Europe à ce poste pour se renforcer cet été. Après un premier échec cuisant rencontré dans le dossier Tyrell Malacia, finalement parti à Manchester United, les Gones ont fait de Nicolas Tagliafico leur priorité.

Le joueur de l’Ajax, en fin de contrat en 2023 à Amsterdam, se cherche un point de chute après une année délicate sous les ordres d’Erik ten Hag. Piste de longue date de Vincent Ponsot et son équipe, l’international argentin a récemment vu l’ OL revenir à la charge pour le recruter, après quelques semaines de stand-by. Si Pervis Estupiñan étaient un temps pisté par Lyon, le prix demandé par Villarreal aurait finalement refroidi les ardeurs lyonnaises, plaçant Tagliafico comme grande priorité estivale. D’après Sébastien Denis, la direction rhodanienne aurait passé la deuxième sur le dossier, dans l’optique de finaliser le transfert rapidement. L’Équipe annonçait il y a peu un accord entre l’Ajax et l’Olympique Lyonnais pour une somme de 4 millions d’euros. Seulement, l’ OL aurait une autre piste au FC Nantes en cas d’échec.

OL Mercato : Quentin Merlin ciblé par l’Olympique Lyonnais

Afin de préparer un éventuel nouveau revers en défense, les Gones ont trouvé l’alternative parfaite à Tagliafico du côté du FC Nantes. Face aux hésitations de Tagliafico, qui dispose en parallèle d’offres de Premier League, l’Olympique Lyonnais superviserait la situation de Quentin Merlin, révélation de la saison chez les Canaris. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 28 rencontres, le latéral gauche de 20 ans a signé une première saison remarquée en France et en Europe. Promesse du FCN et encore sous contrat pour de longues années chez les Jaune et Vert, jusqu'en 2026, Merlin pourrait recevoir une offre des Gones dans les prochains jours en cas de non-venue de Tagliafico dans le Rhône. L’Équipe rajoute que l’international espoir ne serait pas insensible à l’intérêt de l’ OL, lui qui se concentre pour l’instant sur la reprise avec le FC Nantes.