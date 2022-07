ESTAC Mercato : Clap de fin à Troyes pour une piste en attaque

Publié par ALEXIS le 20 juillet 2022 à 17:38

ESTAC Mercato : Le transfert d’un jeune attaquant de La Berrichonne de Châteauroux à l’ES Troyes AC a échoué. Le club de National justifie cet échec.

ESTAC Mercato : Le transfert de Siriné Doucouré échoue

L’ ESTAC a tenté de recruter Siriné Doucouré à La Berrichonne de Châteauroux cet été, mais le transfert n’a pas été possible. Le jeune attaquant Franco-Malien reste donc dans son club formateur où son contrat court jusqu’en juin 2023. La Berri a confirmé l’intérêt de l’ES Troyes AC pour son talentueux et prometteur avant-centre et a livré les raisons de l’échec de la transaction. « En pourparlers avec un club de Ligue1 Uber Eats dans le cadre d’un éventuel transfert de Siriné Doucouré, les dirigeants ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le montant de la transaction », a appris le club évoluant en National (D3).

« On ne s’est pas entendus sur différentes modalités. Le deal est clôturé », a précisé Julien Cordonnier, directeur du recrutement de LB. Comme on le voit, La Berrichonne de Châteauroux ne cite pas le club aubois, mais un accord entre les Troyens et les Castelroussins pour le transfert de Siriné Doucouré a été évoqué ces derniers jours.

ESTAC Mercato : L'attaquant de Châteauroux recalé par City Football Group ?

La vente de l’attaquant de 20 ans à l' ESTAC devrait se conclure à près d’un million d’euros, alors que sa valeur marchande est estimée à 450 000 euros. Mais il est possible que City Football Group, propriétaire du club aubois, ait mis son veto, selon La Nouvelle République, qui a émis cette hypothèse. Le média régional a également évoqué les tests médicaux « particulièrement poussés » auxquels City Football Group à l'habitude de soumettre ses nouveaux joueurs, en rappelant le cas Gerzino Nyamsi (25 ans). L'ancien défenseur central du Stade Rennais avait été recalé à la visite médicale, alors qu'il était sur le point de s'engager avec l' ESTAC l'été dernier. Il avait finalement signé au RC Strasbourg en Alsace.