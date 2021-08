RC Strasbourg Mercato : Une sixième recrue débarque (Officiel)

Publié par Timothée Jean le 31 août 2021 à 02:25

Le RC Strasbourg s’offre un nouveau renfort défensif. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club alsacien a officialisé la signature de Gerzino Nyamsi, qui arrive en provenance du Stade Rennais.

RC Strasbourg Mercato : Gerzino Nyamsi a signé !

Nouvel entraîneur du RC Strasbourg, Julien Stéphan s’active en coulisse pour renforcer son effectif. Le club strasbourgeois est actuellement la lanterne rouge de Ligue 1 après trois journées. Pour tenter de sortir de la zone rouge, l’entraineur alsacien compte profiter du mercato estival pour attirer quelques renforts à moindre coût.

Et après l’arrivée gratuite de Maxime Le Marchand, le RC Strasbourg vient d'ailleurs de s’attacher les services d’un second défenseur central. Gerzino Nyamsi s’est officiellement engagé avec le Racing Club de Strasbourg Alsace. Il a paraphé un contrat de quatre ans avec le RCSA. Il est désormais lié au club alsacien jusqu’en juin 2025.

« Le Racing Club de Strasbourg Alsace et le Stade Rennais FC se sont entendus pour le transfert de Gerzino Nyamsi. Le défenseur central de 24 ans s’est engagé pour une durée de quatre ans » peut-on lire dans le communiqué du club. Gerzino Nyamsi devient ainsi la sixième recrue estivale du RCSA, après Karol Fila, Lucas Perrin, Jean-Eudes Aholou, Kevin Gameiro et Maxime Le Marchand.

Gerzino Nyamsi connait bien Julien Stéphan

Julien Stéphan, le nouvel entraineur du RC Strasbourg, connait très bien la nouvelle recrue. L’entraineur français l’a déjà eu sous ses ordres lors de son passage au Stade Rennais et a décidé de l’attirer en Alsace cet été. « Avec Julien Stéphan, je participe à la Ligue Europa, je joue deux matchs en Ligue des Champions (contre Chelsea et Krasnodar). Je suis dans la rotation. Mais, à la fin de la saison dernière, je sens que le moment de partir arrive. Le moment de jouer plus, de grandir », a confié Gerzino Nyamsi. L’ancien Rennais souhaite donc passe un nouveau au RCSA.