Stade Brestois Mercato : Un gardien proche de signer au SB29

Publié par Nicolas le 22 juillet 2022 à 13:11

Stade Brestois Mercato : À la recherche d'une doublure au poste de gardien de but, le SB29 semble avoir trouvé son bonheur en Amérique du Sud.

Stade Brestois Mercato : Joaquin Blazquez tout proche du SB29

Depuis le départ de Gautier Larsonneur du côté de Valenciennes, le Stade Brestois n'a plus de doublure à l'international néerlandais Marco Bizot. Le club du Finistère aimerait faire signer un nouveau numéro 2 et pourrait l'avoir déjà trouvé. Selon le journaliste César Luis Merlo, le portier argentin de l'Atlético Talleres, Joaquin Blazquez, va quitter son club pour rejoindre les Ty-Zefs. Il s'agirait d'un prêt d'un an avec option d'achat.

Déjà suivi l’été dernier par le Stade Brestois, Blasquez a déjà connu une expérience européenne puisqu’il est passé par les équipes de jeunes de Valence en Espagne quand Pablo Longoria en était le directeur sportif. Le gardien argentin est âgé de 21 ans et mesure 1m93. Marco Bizot étant programmé pour être titulaire dans les cages brestoises, le jeune argentin viendrait pour être gardien numéro 2 et serait en concurrence avec Grégoire Coudert.

Stade Brestois Mercato : Le SB29 attend deux autres recrues

Le Stade Brestois est très actif durant ce mercato estival. En effet, un autre joueur est annoncé proche de rejoindre le club finistérien : Achraf Dari. C'est un défenseur central international marocain de 23 ans qui vient du Wydad Casablanca. Un accord existe entre le SB29 et le club de Casablanca pour un transfert de 2,7 millions d'euros bonus compris. Cependant, le joueur attendrait encore son visa pour passer la traditionnelle visite médicale et signer son contrat.

Un troisième joueur pourrait débarquer dans le Finistère, il s'agit de Pierre Lees-Melou. Le milieu de terrain français évolue à Norwich City depuis l'été dernier mais va quitter son club relégué en Championship en fin de saison dernière. Un contrat de 3 ans attend l'ancien Dijonnais et Niçois qui devrait être transféré pour 4,1 millions d'euros.