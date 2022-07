PSG Mercato : Un renfort révolutionnaire débarque au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 25 juillet 2022 à 12:02

PSG Mercato : Si Luis Campos entend renforcer le Paris SG cet été, il n’y a pas que le terrain qui intéresse le Conseiller Football du club de la capitale.

PSG Mercato : Luis Campos veut recruter un psychologue

Après avoir enregistré les signatures du milieu portugais Vitinha, du prodige français Hugo Ekitike, et celles à venir de Nordi Mukiele et Renato Sanches, Luis Campos et la direction du Paris Saint-Germain travaillent également sur le renforcement du staff de Christophe Galtier. D’après les informations fournies ce lundi par L’Équipe, plusieurs profils vont ainsi être étudiés notamment pour étoffer le secteur médical et l’approche mentale des joueurs. En effet, le quotidien sportif explique que le Champion de France songe à recruter un psychologue à temps plein.

PSG Mercato : Une révolution accélérée par le Real Madrid

L’Équipe indique que certains secteurs du Paris Saint-Germain vont connaître des ajustements comme celui du médical. Ainsi, un nutritionniste sera dédié à l’équipe professionnelle de Christophe Galtier. Il en existait déjà un, mais il officiait pour toutes les sections du club (formation, féminine, handball, judo). De plus, « un suivi psychologique va être mis en place ». Une solution à laquelle Nasser Al-Khelaïfi et la direction réfléchissaient déjà depuis l’élimination face au Real Madrid (1-0, 1-3), en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

« Un psychologue à temps plein pourrait ainsi être recruté. Son travail devrait s’accompagner d’évènements pour travailler l’esprit d’équipe, au travers de réunions appelées "team building" », assure le média. Une initiative qui devrait devenir réalité avec Luis Campos, puisque la formation parisienne semble accélérer sur ce dossier. Une vraie révolution se prépare donc au Paris SG en vue des prochaines joutes européennes. De son côté, RMC Sport confirme l’information et assure que le PSG tient son nouveau psychologue qui est déjà en route pour la capitale. Reste maintenant à connaître l'identité de ce renfort révolutionnaire.