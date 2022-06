PSG Mercato : Officiel, Nasser Al-Khelaïfi confirme pour Galtier

Publié par JEAN-LUC D le 21 juin 2022 à 21:13

PSG Mercato : Pour tous ceux qui en doutaient, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que Christophe Galtier a de fortes chances d’être le prochain coach du Paris SG.

PSG Mercato : Zinédine Zidane ne s'engagera pas avec le Paris SG

Pendant de long mois, les supporters du Paris Saint-Germain ont rêvé de voir débarquer Zinédine Zidanepour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc. Mais ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a mis un terme au suspense en annonçant officiellement que l’année coach du Real Madrid ne sera pas au PSG la saison prochaine.

« Je n'ai jamais discuté avec Zinédine Zidane, on a choisi une autre option. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place », a expliqué le président du club de la capitale dans une interview avec le journal Le Parisien. En cas de départ de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier pourrait être son successeur selon les propres propos de l’homme d’affaires qatari.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi espère trouver « rapidement un accord » pour Galtier

Sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier devrait changer d’air cet été. Le technicien marseillais de 55 ans est le grand favori pour occuper le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi a reconnu les négociations avec les dirigeants niçois pour le coach de 55 ans et espère parvenir rapidement à un accord.

« Un accord avec Nice pour Galtier ? Non, pas pour le moment. On a une shortlist de coachs, on discute avec Nice, ce n’est pas un secret. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord, mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts », a confié le président du PSG. Après des semaines de silence, Nasser Al-Khelaïfi s'est finalement exprimé sur l’identité du futur coach des Rouge et Bleu.

Et il est désormais clair que ce ne sera pas Zidane, mais Christophe Galtier est plus que jamais le favori.