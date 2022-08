Clermont-PSG : La compo du Paris SG avec une absence de poids !

Publié par Thomas le 05 août 2022 à 17:12

Après sa victoire contre le FC Nantes, le PSG se déplace à Clermont pour la 1ère journée de Ligue 1. Découvrez la compo du Paris SG contre les Auvergnats.

PSG : Galtier privé de Kylian Mbappé pour la 1ère journée

Première rencontre de Ligue 1 pour Christophe Galtier à la tête du Paris Saint-Germain. Après un sacre de champion de France toutefois marqué par des échecs sportifs importants, le club de la capitale souhaite renouer avec son hégémonie sur la scène nationale. Premier test pour les Rouge et Bleu ce samedi au stade Gabriel Montpied face au Clermont Foot. Auteur d’un recrutement ambitieux, le Paris SG devra néanmoins se passer de son meilleur joueur, comme face au FC Nantes, Kylian Mbappé.

Si le Bondynois était suspendu contre les Canaris lors du Trophée des Champions (4-0), il ne fera pas non plus de déplacement en Auvergne, et pour cause, l’attaquant a ressenti une gêne à l’adducteur. Le meilleur buteur de la saison passée en Ligue 1 n’est pas apparu dans le groupe publié par le PSG sur ses réseaux sociaux. Un coup dur de taille, qui devrait pousser Galtier à employer pour la première fois sa recrue estivale en attaque, Hugo Ekitike.

PSG : Première d’Ekitike avec le Paris SG, Renato Sanches pas encore apte

Signature surprise de l’été, l’attaquant Hugo Ekitike pourrait connaître des débuts en tant que titulaire plus tôt que prévu. L’ancien crack du Stade de Reims pourrait faire les frais de l’absence de Kylian Mbappé pour débuter à la pointe de l’attaque parisienne. Le joueur de 20 ans devrait évoluer en pointe haute au côté de Lionel Messi face à Clermont Foot ce samedi, dans un système en 3-5-2.

En plus de Kylian Mbappé, Christophe Galtier devra composer sans Idrissa Gueye, Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum (sur le point de signer à l’AS Rome). Sans surprise, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Thilo Kehrer, Julian Draxler et Rafinha sont également absents du groupe convoqué par l’ancien coach du LOSC.

Fraîchement arrivé au Paris Saint-Germain, le Portugais Renato Sanches ne fera pas le déplacement à Clermont ce week-end. Si le coéquipier de Cristiano Ronaldo en sélection a bien pris part à la séance collective ce vendredi, il semble néanmoins trop juste pour disputer la première journée. « Il va être en retard par rapport à ses partenaires en termes de préparation vu qu’il attendait son transfert. C’est un joueur qui sait casser des lignes et qui peut aussi faire du bien dans l’aspect défensif », évoquait hier Christophe Galtier en conférence de presse.

Compo probable du PSG :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : P. Kimpembe, S. Ramos, Marquinhos (C)

Milieux de terrain : A. Hakimi, M. Verratti, Neymar, Vitinha, N. Mendes

Attaquants : H. Ekitike, L. Messi