PSG Mercato : C'est fait, Campos exclut 5 joueurs au Paris SG

Publié par Thomas le 27 juillet 2022 à 18:18

PSG Mercato : Comme évoqué en début de mercato, le Paris SG a mis en exécution son " loft " ce mercredi, avec déjà 5 joueurs mis à l'écart.

PSG Mercato : L’identité des 5 premiers indésirables dévoilée

La révolution est bel et bien lancée au Paris Saint-Germain, qui en plus de son recrutement intelligent, a fait un grand pas concernant les ventes ce mercredi. Désireux de dégraisser son effectif d’ici la fin du mercato, Luis Campos a instauré de nouvelles mesures inédites chez les Rouge et Bleu, dont la mise en place d’un groupe en marge de l’effectif professionnel. Ce " loft " a pour objectif premier de pousser vers la sortie certains indésirables, qui profiteraient de la situation avantageuse du Paris SG, notamment au niveau du salaire.

Une véritable vie parallèle, avec un rythme de vie et des sanctions spécifiques, que certains joueurs auraient déjà expérimenté ce mercredi. D’après le média PSG Community, 5 Parisiens ont été convoqués par la direction du club cet après-midi, pour planifier leurs départs sous peu. Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler et Rafinha sont ainsi arrivés tour à tour vers 15h30 pour effectuer leur entraînement en marge de l’équipe de Christophe Galtier. 5 indésirables qui devraient prochainement faire leurs valises du PSG, sans quoi, ils continueraient d’être exclus du groupe.

PSG Mercato : Wijnaldum, le premier à partir au Paris SG

Parmi ces joueurs poussés vers la sortie, le Paris Saint-Germain semble toucher au but concernant l’international néerlandais, Georginio Wijnaldum. Arrivé libre l’été dernier, le milieu de terrain se serait mis d’accord avec l’AS Rome pour un prêt avec option d’achat, faisant de grosses concessions financières pour rejoindre la capitale italienne. Les Giallorossi discutent toujours avec le Paris SG et un accord total serait sur le point d’être trouvé.

Outre Wijnaldum, le PSG pourrait rapidement acter la vente de Rafinha, notamment du côté de l’Espagne, où il garde une forte cote. Prêté la saison passée à la Real Sociedad, le Brésilien pourrait revenir au Pays Basque, cette fois-ci sous la forme d’un transfert sec. D’autres dossiers de vente se montrent plus complexes pour Luis Campos, notamment pour Layvin Kurzawa, qui ne compte pas partir tout de suite de la capitale. Le latéral gauche, visé par l'OGC Nice et des clubs turcs, ne partira qu’en cas d’offre salariale équivalente à celle du Paris Saint-Germain. Situation identique pour Ander Herrera ou encore Julian Draxler, dont les prétentions salariales bloquent la plupart des deals avec des clubs étrangers.