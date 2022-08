PSG Mercato : Campos prépare une opération démentielle au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 13 août 2022 à 13:04







PSG Mercato : Luis Campos tient à la révolution annoncée au Paris SG depuis son arrivée. Et le nouveau Conseiller Football parisien s’active dans ce sens.

PSG Mercato : Campos prépare un incroyable dégraisse au Paris SG

Si Christophe Galtier a ouvertement déclaré qu’il attend encore trois recrues afin d’équilibrer son effectif, le Paris Saint-Germain aimerait surtout réduire massivement son groupe actuel. Luis Campos en a fait l'une de ses grandes missions depuis son arrivée dans la capitale. Et la tâche s’annonce herculéenne puisque selon les renseignements recueillis par le quotidien L’Équipe, Luis Campos et Antero Henrique auraient l'ambition de concrétiser pas moins de 20 départs d'ici la clôture du mercato estival. Ainsi après Marcin Bulka, Alphonse Areola, Georginio Wijnaldum et Arnaud Kalimuendo, d’autres joueurs devraient quitter les rangs des Rouge et Bleu dans les prochains jours.

PSG Mercato : Des départs importants attendus au Paris SG

Outre les arrivées, le Paris Saint-Germain va également connaître des prochains jours mouvementés dans le sens des départs. Luis Campos va être bien occupé dans les semaines à venir. Si les dirigeants parisiens n’arrivent toujours pas à recaser certains indésirables, d’autres dossiers seraient en bonne voie. En effet, s’il n’y a pas encore d’accord officiel, plusieurs ventes seraient proches d’être finalisées. Toujours selon L’Équipe, West Ham avancerait bien ses pions pour Thilo Kehrer.

Keylor Navas se rapprocherait, lui, du Napoli dans le cadre de l’opération Fabian Ruiz. Un accord existerait déjà avec l’Eintracht Francfort pour le transfert d’Eric Junior Dina-Ebimbe pour 10 millions d’euros. Même son de cloche pour Leandro Paredes qui aurait aussi un accord contractuel avec la Juventus Turin, selon Fabrizio Romano. Abdou Diallo devrait rejoindre l'AC Milan. Et Everton voudrait rapatrier Idrissa Gueye. Par ailleurs, le quotidien confirme que le club parisien espère trois arrivées pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier.

Le mercato parisien est encore loin d’être terminé !