PSG Mercato : Keylor Navas sur le départ, une offre tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 08 août 2022 à 15:25

PSG Mercato : Sauf revirement, Keylor Navas ne sera pas au Paris SG cette saison. Sur le départ, le gardien costaricien pourrait débarquer à Naples.

PSG Mercato : Keylor Navas ne sera pas forcément retenu cet été

Contrairement à Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a établi une hiérarchie au poste de gardien de but. Christophe Galtier a ainsi confirmé Gianluigi Donnarumma au poste de numéro 1 pour cette saison. Un choix qui pousse un peu plus Keylor Navas vers la porte de sortie. Le gardien costaricien ne souhaitant pas passer le plus clair de son temps sur le banc de touche à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar.

Et selon les dernières informations du journaliste Fabrizio Romano, « Keylor Navas ne sera pas retenu par le PSG en cas de bonne offre ». Avec le départ de David Ospina, les dirigeants du SSC Naples aimeraient signer un nouveau portier d’expérience et leur choix se serait porté sur le numéro 1 du PSG. Un dossier qui n’a rien à avoir avec les discussions entre Luis Campos et Naples pour le milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz. Déterminé à s’offrir les services de l’ancien du Real Madrid, le club italien serait déjà passé à l’offensive auprès des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Le Napoli prêt à faire un énorme effort pour Navas

Fabrizio Romano assure que les dirigeants de Naples auraient entamé des discussions avec le Paris Saint-Germain pour récupérer Keylor Navas dans les prochains jours. Avec une enveloppe mercato très mince, le club napolitain voudrait conclure le deal dans le cadre d’un prêt. Une tendance confirmée ce lundi par le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato.

Selon ses informations, « Naples est prêt à payer jusqu'à 50% du salaire de Keylor Navas » et l’entraîneur des Gli Azzurri, Luciano Spalletti, « veut que le dossier du gardien soit bouclé rapidement et aimerait dans l'idéal avoir Navas pour la première journée de Serie A ». Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Navas pourrait quitter les rangs du Paris SG dans les jours à venir.