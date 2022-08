LOSC Mercato : Olivier Letang frappe un joli coup en Ligue 1 !

Publié par Henri le 15 août 2022 à 22:15







Friand de jeune joueur talentueux et prometteur, Le LOSC a jeté son dévolu sur Alan Virginius depuis quelques mois. Ce lundi, l'Équipe nous apprend que le club lillois a trouvé un accord avec Sochaux pour le recrutement de l'international U19 français. Le jeune attaquant devrait s'engager dans les prochaines heures avec le Lille OSC pour une somme qui oscille entre 4 et 5 millions d'euros. Jeune attaquant au physique frêle, Alan Virginius s'est illustré la saison dernière avec Sochaux par ses qualités de percussions et de vitesses.

La pépite française possède une grande panoplie de technique de frappe : croisées, pied ouvert et fermé. La saison dernière celui qui est sous contrat avec Sochaux jusqu'en juin 2023 a inscrits 5 buts et délivré passes décisives en 34 apparitions avec le club Lillois. Son arrivée imminente dans les rangs des Dogues lui permettra de franchir encore un nouveau cap, lui qui est aussi convoité sous d'autres cieux.

LOSC Mercato: Alan Virginius, d'autres clubs étaient sur le dossier

Le LOSC devrait se réjouir de l'accord qu'il aurait trouvé avec Alan Viriginius. Selon L'Équipe, le diamant brut était également sus les papiers d'autres clubs en France notamment Lorient. À l'étranger, Newcastle aurait également manifesté son intérêt pour l'attaquant français U19 (15 sélections, 5 buts). Anderlecht (Belgique) ou encofre le Bayer Leverkusen était également sur le coup mais Alan Virginius a finalement choisi le champion de France 2021 pour poursuivre sa progression. Le natif de devrait passer sa visite médicale ce lundi matin avant de s'engager pour un contrat à longue durée avec le LOSC. Une affaire qui devrait réjouir sans doute Olivier Letang, le président du club lillois.