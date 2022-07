LOSC Mercato : Olivier Letang prépare du lourd au FC Nantes !

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2022 à 23:55

LOSC Mercato : À la recherche de renforts offensifs pour l’effectif de Paulo Fonseca, les Lillois sont positionnés pour un gros coup au FC Nantes.

LOSC Mercato : Les Dogues visent un attaquant du FC Nantes

Désireux de s’attacher les services de Ludovic Blas depuis plusieurs mois, les dirigeants de Lille OSC auraient entamé des négociations avec leurs homologues du FC Nantes pour boucler le transfert sur ce mercato estival. Pour frapper ce joli coup, le président lillois, Olivier Letang, serait même prêt à faire un effort financier pour réaliser cette opération. D’après les informations du journal L’Équipe, les discussions tourneraient autour d’un deal à 15 millions d’euros pour les deux dernières années de contrat de Ludovic Blas.

Auteur de 10 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, le milieu de terrain offensif de 24 ans aurait déjà reçu une proposition contractuelle importante de la part du LOSC. Paulo Fonseca, l'entraîneur lillois, étant convaincu de la plus-value que pourrait apporter le protégé d’Antoine Kombouaré à son effectif, surtout dans un rôle de meneur de jeu. Cependant, le club du joueur ne semble pas être au courant des négociations annoncées dans les médias pour sa flèche offensive.

LOSC Mercato : Waldemar Kita évoque la situation de Ludovic Blas

Interrogé en marge du Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain ce dimanche (0-4), le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a calmé la rumeur annonçant des négociations avec Lille pour le transfert de Ludovic Blas. «Nous n'avons reçu aucune offre du LOSC pour Ludovic Blas. On sait que ça peut bouger. On ne peut pas non plus vendre des joueurs par internet ou dans les médias », a lancé le dirigeant au micro de Prime Video avant d’ajouter : « s’il a envie de partir, très bien. Je vois que personne ne veut partir dans ce groupe. » À Nantes depuis trois ans, Ludovic Blas a inscrit 33 buts et délivré 11 passes décisives en 108 matches toutes compétitions confondues selon les chiffres de transfermarkt.