Toulouse FC Mercato : Le TFC s'active pour rapatrier un ancien joueur

Publié par ALEXIS le 18 août 2022 à 14:34





Toulouse FC Mercato : Un joueur formé au TFC et évoluant en Roumanie depuis février 2022 intéresse sérieusement le club, qui s'active pour le recruter.

Toulouse FC Mercato : Le TFC travaille pour le retour d'Edjouma

Toujours en quête de renforts, à l'occasion de son retour en Ligue 1, le Toulouse FC travaille en ce moment sur le transfert de Malcom Edjouma, joueur du FCS Bucarest en Roumanie. L’Équipe révèle que le TFC« aimerait faire venir » le natif de Toulouse dans sa ville natale, deux ans après son départ de France. Le milieu de terrain s’est engagé avec le club roumain lors du mercato hivernal en février 2022, à l’issue de son contrat avec le FC Botoșani, un autre club de D1 roumain. Le footballeur de 25 ans a signé avec les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2026. Il lui reste donc encore quatre ans de contrat à Bucarest.

Cependant, Malcom Edjouma serait enclin à revenir en France où il a porté le maillot de Châteauroux (2014-2016) et du FC Lorient (2018-2020) ou encore du Red Star, puis du FC Chambly, clubs auxquels il avait été prêté par les Merlus. « Il pourrait déjà quitter l'équipe de Bucarest pour revenir chez lui. La cellule de recrutement du TFC travaille depuis plusieurs jours sur la signature du Français », a informé le quotidien sportif.

Toulouse FC Mercato : Malcom Edjouma, un vrai globe-trotter

Malcom Edjouma est un joueur instable. À 25 ans, il en est à son 11e club, sans compter les clubs où il a fait sa formation : le PSG, Toulouse FC (2008-2010), Bordeaux et Toulouse Fontaines. S’il signe au Toulouse FC, il va ainsi découvrir la Ligue 1, car il n'a joué que 21 matches en Ligue 2 à ce jour, avec le FC Lorient, le Red Star et le FC Chambly entre 2018 et 2020. Outre les clubs cités, le joueur ciblé par les Violets a évolué à l'ASM Belfort (Franche-Comté), à l'US Concarneau (Finistère), au FC Viitorul Constanta (Roumanie) ou encore à Roulers (Belgique).