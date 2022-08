ASSE Mercato : Un gros coup à l'étranger se prépare en attaque

Publié par Thomas le 18 août 2022 à 11:50





ASSE Mercato : Véritable objectif de l'AS Saint-Etienne, la signature d'un avant-centre patine toujours, mais Loïc Perrin semble déterminé à finaliser le dossier.

ASSE Mercato : Semaine décisive pour le recrutement de Saint-Etienne

Très discret l’année dernière sur le marché des transferts, l’AS Saint-Etienne se montre actif cet été pour offrir un vent nouveau à son effectif. Si les Verts ont déjà bouclé 7 recrues, dont le jeune milieu Benjamin Bouchouari officialisé mercredi (1,1M€), le club ligérien attend encore plusieurs signatures d’ici la fin du mercato, le 1er septembre. Alors que Le Progrès annonçait hier qu’un milieu et un défenseur central étaient en route pour rallier le Forez, c’est bien sur le renforcement du secteur offensif que Loïc Perrin et son équipe œuvrent le plus. Privé depuis la fin de saison dernière de Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et plus récemment Denis Bouanga, l’ ASSE multiplie ses pistes offensives sans grand succès pour l’instant.

D’après les informations du compte Sainté Inside, Gaëtan Charbonnier serait toujours sur les tablettes stéphanoises bien qu’aucun contact n’a pour l’instant été noué entre le club et l’avant-centre de l’AJ Auxerre. Un temps évoqué dans les plans de l’AS Saint-Etienne, Yoann Touzghar ne ralliera finalement pas la Loire malgré des négociations avancées la semaine passée. Même schéma pour Ryan Mmaee (24 ans, Ferencváros TC), annoncé proche des Verts, qui ne devrait finalement pas rejoindre l’équipe de Laurent Batlles. Face à cet épineux dossier qui patine, ainsi que les échéances sportives qui approchent, Loïc Perrin aurait pris une décision importante ces derniers jours.

ASSE Mercato : Perrin s’est rendu à l’étranger pour recruter un attaquant

Homme fort du recrutement de l’AS Saint-Etienne, Loïc Perrin fait état d’un dévouement important pour renforcer son club de cœur depuis son arrivée l'hiver dernier. Malgré des moyens fragiles, l’ancien défenseur central des Verts remue ciel et terre pour débusquer de bonnes recrues à son nouveau coach, Laurent Batlles. " Personne n'en parle mais Perrin franchement, fait un bien fou dans ce drôle de monde qu’est le football ", évoquait il y a peu Mohamed Toubache-Ter, insider proche du club ligérien, sur Twitter cette semaine.

Et justement, pour son secteur offensif, le directeur sportif stéphanois aurait passé la deuxième. À en croire Sainté Inside, Loïc Perrin se serait rendu récemment à l’étranger pour avancer sur la signature d’un attaquant. Si aucun nom n’a pour l’instant fuité concernant cette piste, il est fort à parier que le dossier se travaille en silence, de quoi espérer une nouvelle venue à ce poste ces prochains jours.