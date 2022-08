OGC Nice Mercato : Le Gym vise un crack de l'AS Monaco

Publié par Anthony le 26 août 2022 à 13:36





OGC Nice Mercato : Le Gym veut renforcer son secteur offensif avant la fin du mercato et pourrait recruter un crack de l'AS Monaco.

OGC Nice Mercato : Le Gym vise Sofiane Diop

Alors que l'OGC Nice vient de se qualifier pour la Ligue Europa Conférence suite à sa victoire jeudi dernier contre Tel Aviv (2-0), le club continue de rechercher un attaquant pour aller le plus loin possible dans la compétition. Le Gym vient tout juste de recruter Nicolas Pépé, prêté par Arsenal, mais Nice voudrait une seconde recrue dans le secteur offensif. Selon Foot Mercato, les Aiglons seraient rentrés en contact avec l'AS Monaco pour tenter de s'octroyer les services d'un crack monégasque.

L'OGC Nice veut viser gros dans ce mercato et serait en discussions avancées avec l'ASM dans le dossier de Sofiane Diop. Le Gym serait en très bonne position pour faire venir l'attaquant de 22 ans. Sous contrat jusqu'en 2026, Paul Mitchell avait pourtant annoncé que la porte était fermée et que Philippe Clement comptait sur lui pour cette saison. Suite à une grosse blessure musculaire, il n'a pas pu se préparer lors de l'inter-saison, mais cela ne lui a pas empêché d'inscrire un but lors du match contre le RC Strasbourg.

OGC Nice Mercato : Un bon coup réalisé par le Gym

L'OGC Nice pourrait réaliser un gros coup en recrutant l'international espoir français (11 sélections en U21). Ce dernier sort d'une grosse saison avec 9 buts et 7 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues. Malgré plusieurs divergences entre Lucien Favre et Iain Moody dans ce mercato, le coach serait satisfait du recrutement de l'ailier gauche, lui qui voulait à tout prix Francis Amuzu d'Anderlecht. Pour le moment, aucune offre n'a été faite pour Sofiane Diop, mais le Gym pourrait réaliser un autre gros transfert en recrutant l'ancien joueur du Stade Rennais et du FC Sochaux. Estimé à 20 millions d'euros selon Transfermarkt, l'ASM pourrait réaliser une belle plus-value pour son joueur qui a été recruté librement en 2018.