Après une saison difficile à l'AS Monaco, Philippe Clément devrait faire ses valises. Lui trouver un remplaçant est la quête du moment pour les dirigeants monégasques qui ont, semble-t-il, déjà trouvé le profil du successeur idéal.

Du gros changement à l'As Monaco

Philippe Clément a laissé un bilan mitigé dans l’esprit des fans de l’As Monaco. Son approche tactique audacieuse, combinée à sa capacité à développer le talent des jeunes joueurs, ne s’est pas vraiment vue pendant sa première saison sur le banc de leur équipe. Il est donc temps pour la direction de le remercier et selon différentes sources, le verdict ne devrait plus tarder à tomber.

Pour combler le vide que va laisser Philippe Clement, les dirigeants monégasques cherchent un entraîneur capable de maintenir le niveau de jeu élevé et de poursuivre la progression du club. Plusieurs noms circulent déjà dans les médias et parmi les supporters, mais l'un des candidats les plus sérieux semble être Julien Stéphan.

Julien Stéphan, ancien entraîneur du Stade Rennais et du RC Strasbourg, possède une fraiche, mais solide expérience dans la gestion d'équipes de premier plan. Sous sa direction, le e Stade Rennais a gagné une coupe de France en plus de s’être sérieusement imposé dans le top 5 du championnat français. Sa connaissance du championnat français et son style de jeu attractif en font un candidat attrayant pour l'AS Monaco.

Julien Stéphan fait la course en tête pour rejoindre l'ASM

Selon l’Insider Mohamed TOUBACHE-TER : « Julien Stéphan a vraiment une côte d’enfer du côté du Rocher… avec sûrement un allié utile en la personne du Sélectionneur de l’EDF, tjrs assez influent là-bas. »

Cependant, d'autres noms sont également mentionnés, tels que ceux de Rudi Garcia et Lucien Favre. Rudi Garcia a connu du succès en France avec Lille et l'Olympique de Marseille, tandis que Lucien Favre a impressionné en Allemagne avec le Borussia Dortmund et l'OGC Nice. Les deux entraîneurs apporteraient une expérience solide et un style de jeu dynamique à l'AS Monaco.

Il est clair que la direction de l'AS Monaco doit prendre une décision cruciale pour rehausser le niveau du club. Le prochain entraîneur devra être capable de maintenir l'équilibre entre le développement des jeunes talents et l'ambition de remporter des trophées. C’est sur ce point que Julien Stéphan, ancien patron du centre de formation du Stade Rennais, pourrait tailler en pièce la concurrence. Sa capacité à travailler avec un budget limité et à maximiser les ressources disponibles sera également essentielle.

Quel que soit le choix final, il est indéniable que le successeur de Philippe Clément aura une tâche ardue devant lui. Cependant, avec une équipe talentueuse déjà en place et les ressources du club, l'AS Monaco a toutes les chances de continuer de revenir dans le Top 3 du football français, même si pour le moment le club est en train de terminer la saison 2023 à la 6e place de Ligue 1.

Les semaines à venir seront cruciales pour l'AS Monaco alors qu'elle se penche sur la succession de Philippe Clément. Les supporters du club attendent avec impatience l'annonce du nouvel entraîneur avant de partir en vacances sportives.