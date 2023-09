Comme annoncé ces derniers jours, un jeune attaquant de l'OGC Nice s'engage une saison en prêt au Stade Brestois, pour gagner du temps de jeu.

Mercato OGC Nice : Billal Brahimi signe au Stade Brestois

La rumeur prenait de l'ampleur ces derniers jours, c'est désormais officiel. Billal Brahimi vivra la saison 2023-2024 loin de l'OGC Nice, puisque le jeune attaquant algérien rejoint le Stade Brestois ce vendredi. Alors qu'il n'avait pas sa place dans l'effectif de Francesco Farioli, l'ailier gauche va tenter de gagner du temps de jeu en Bretagne, tout en restant en Ligue 1, afin de s'aguerrir et de revenir plus fort chez les Aiglons à la fin de la saison.

La saison passée, Billal Brahimi a 26 rencontres de Ligue 1 à son actif, mais seulement 6 en tant que titulaire, pour un total de 3 buts et 2 passes décisives. Un bilan loin d'être désastreux pour l'ailier de 23 ans, qui va désormais tenter de réaliser une saison pleine avec le Stade Brestois, pour devenir un attaquant incontournable de Ligue 1, et venir concurrencer Sofiane Diop, qui occupe le même poste chez les Aiglons.

Brest récupère Brahimi sans option d'achat

Comme l'a annoncé l'OGC Nice à travers un communiqué, Billal Brahimi quitte l'OGC Nice, mais devrait bientôt y revenir. En effet, l'opération ne contient pas d'option d'achat, ce qui montre bien que les dirigeants niçois ne veulent pas se débarrasser du joueur, et aimeraient bien voir l'international algérien s'imposer dès son retour de prêt au sein de l'attaque du Gym, qui a dépensé 7 millions d'euros pour le recruter il y a un an et demi.

De son côté, le Stade Brestois poursuit son mercato tardif. Après avoir récupéré Jordan Amavi, ancien niçois, les Bretons s'offrent Billal Brahimi, qui pourrait offrir de bons services cette saison dans l'opération maintien.