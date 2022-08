PSG Mercato : Le Paris SG annonce une belle vente avant Carlos Soler

Publié par JEAN-LUC D le 30 août 2022 à 19:22





PSG Mercato : En attendant l’arrivée de Carlos Soler en provenance de Valence, le Paris Saint-Germain a officialisé le départ de l’un de ses joueurs.

PSG Mercato : Carlos Soler arrive, un attaquant quitte le Paris SG

Très actif sur cette dernière ligne droite du mercato estival, le Paris Saint-Germain a bouclé les arrivées des internationaux espagnols Fabien Ruiz et Carlos Soler, en provenance respectivement de Naples et de Valence. L'Équipe, RMC Sport et Fabrizio Romano annoncent que les deux équipes sont tombées d'accord pour un transfert définitif, dont le montant est fixé entre 20 et 22 millions d'euros (bonus compris). L'international espagnol devrait quitter son club formateur à un an de la fin de son contrat.

Jusqu'au bout, les Ché ont tout tenté pour le conserver, allant jusqu'à lui offrir une prolongation de dernière minute, en vain. Mais avant d’accueillir ses deux nouveaux milieux de terrain, le club de la capitale poursuit son opération dégraissage. Le Paris SG a ainsi annoncé ce mardi le départ de son jeune attaquant Kenny Nagera en prêt avec option d’achat pour le FC Lorient. « L’attaquant français Kenny Nagera rejoint le FC Lorient pour une saison, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat », peut-on lire dans un communiqué officiel publié par le Paris Saint-Germain sur son site.

PSG Mercato : Le FC Lorient livre des détails sur l’arrivée de Kenny Nagera

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025 avec le Paris Saint-Germain et après avoir été prêté au Sporting Club de Bastia (6 matches), ainsi qu’à l’US Avranches (14 matches) la saison passée, Kenny Nagera va aller poursuivre sa progression à Lorient. Toutefois, le club lorientais précise que le Titi parisien ne va pas intégrer directement l’effectif professionnel de Régis Le Bris.

« Le groupe de N2 du FC Lorient enregistre l’arrivée d’un nouvel élément. Kenny Nagera, attaquant formé au PSG, vient étoffer l’effectif d’Arnaud Le Lan sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Bienvenue Kenny ! », écrit l’actuel 5e de Ligue 1. Le club breton indique ainsi que le natif d’Argenteuil évoluera avec l'équipe réserve, pensionnaire de National 2.