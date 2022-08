PSG Mercato : Un départ se confirme en attaque au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 25 août 2022 à 13:06





PSG Mercato : À moins d’une semaine de la fin du marché des transferts, l’opération dégraissage s’accélère pour le Paris SG.

PSG Mercato : Un indésirable du Paris SG dit oui à un club turc

Après plusieurs semaines de résistance, un indésirable serait finalement prêt à quitter le Paris Saint-Germain cet été. Il aurait même d’ores donné son accord à son futur club. En effet, selon les informations du quotidien La Repubblica, Mauro Icardi se serait mis d’accord avec les dirigeants de Galatasaray en vue d’une arrivée en Turquie d’ici le 1er septembre et la fermeture du mercato estival. Il ne manquerait désormais plus que le feu vert du PSG pour finaliser cette opération. Désireux de se séparer de l’international argentin, Antero Henrique, chargé des ventes à Paris, aurait fixé ses conditions au club stambouliote.

PSG Mercato : Antero Henrique fixe ses conditions pour Mauro Icardi

Après la presse italienne, RMC Sport confirme ce jeudi que le Paris Saint-Germain a effectivement reçu une proposition de Galatasaray pour le transfert de Mauro Icardi. Alors que le club turc ne solliciterait qu’un prêt simple du joueur de 29 ans, le champion de France en titre voudrait inclure une option d’achat dans le deal. De son côté, Icardi voudrait avoir une compensation financière pour s’en aller. « Le PSG a bien reçu une offre de Galatasaray pour Mauro Icardi. L’Argentin n’est pas contre l’idée de rejoindre le club turc même s’il reste des détails contractuels à régler. Le buteur souhaite toujours une compensation financière. Galatasaray continue de discuter avec le PSG pour un prêt. Le club de la capitale aimerait inclure une option d’achat », explique la radio métropolitaine.

Toujours selon la même source, l’affaire pourrait se régler bien avant la fin du mercato. Présent en conférence de presse il y a quelques jours, Christophe Galtier a conseillé à l’ancien avant-centre de l’Inter Milan d’aller se relancer ailleurs. « À la fois dans l’intérêt de Mauro et aussi du club, il faut trouver le meilleur compromis possible, c’est-à-dire trouver un club où il peut exprimer ses qualités (…) À un certain moment, le fait de changer de lieu, d’endroit ou de retrouver un endroit plus favorable permet de relancer une carrière », a déclaré l’entraîneur parisien.