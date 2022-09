PSG Mercato : Ekitike, une insolite anecdote tombe avant Nantes

Publié par JEAN-LUC D le 03 septembre 2022 à 19:35





PSG Mercato : Avant le match de la 6e journée de Ligue 1 à Nantes, la presse est revenue sur les coulisses du transfert d’Hugo Ekitike au Paris SG.

PSG Mercato : Hugo Ekitike est arrivé dans l’anonymat

Déjà d’accord avec Newcastle United pour un montant de plus de 45 millions d’euros, le Stade de Reims a dû se résoudre à renoncer au joli chèque du club anglais pour négocier finalement avec le Paris Saint-Germain pour Hugo Ekitike. L’attaquant de 20 ans ayant pris la décision de poursuivre sa progression en Ligue 1 sous les couleurs du PSG. Les dirigeants des deux clubs français sont alors parvenus à un accord pour le transfert de l’international espoir tricolore. Ce samedi, le journal L’Équipe a livré une anecdote sur l’arrivée du natif de Reims dans la capitale.

Le média sportif révèle ainsi que « l’arrivée d’Ekitike s’est faite le même jour que la signature de Galtier… sans que personne ne le sache et que l’intérêt du PSG n’ait fuité. » Toujours selon la même source, « ses agents n’ont pas été reconnus à la Factory. Les dirigeants de Reims étaient officiellement là pour une émission beIN. » En effet, le quotidien sportif révèle que tout s'est fait le 4 juillet, jour de l'arrivée de Christophe Galtier. Ce dernier est donc attendu à la Factory, où les médias l'attendent.

Avant cela, deux personnes rentrent au siège du PSG accompagnées plus tard de deux dirigeants de Reims, officiellement attendus pour une émission de BeIN Sports, dont le siège se situe juste à côté de celui du club de la capitale. Finalement, Hugo Ekitike a rejoint le Paris SG dans le cadre d’un prêt d’une saison assorti d’une obligation d’achat. Et déjà, le nouveau numéro 44 des Rouge et Bleu s’impatienterait sur le banc.

PSG Mercato : Ekitike s’impatiente déjà sur le banc du Paris SG

Cantonné au banc des remplaçants, Hugo Ekitike serait loin d'être satisfait par le temps de jeu qui lui est alloué sur ce début de saison. D’après les informations de L’Équipe, en privé, le joueur se dit étonné par le manque de temps de jeu en ce début de saison. Mais celui-ci pourrait très vite augmenter. Le Paris Saint-Germain en titre a débuté ce week-end une période chargée où ils joueront tous les trois jours. Nul doute que Christophe Galtier fera souffler ses trois attaquants à un moment donné.

Interrogé à propos de cette impatience de son jeune protégé, l’entraineur parisien a balayé l’information d’un revers de la main. « C’est bon signe qu’Hugo ait des fourmis dans les jambes, il ne montre pas de signe d’agacement. on croit en lui, en son potentiel. Il va avoir du temps de jeu avec l’enchaînement des matches », a récemment déclaré Galtier.