PSG Mercato : Christophe Galtier confirme un premier choix fort

Publié par JEAN-LUC D le 12 juillet 2022 à 21:59

PSG Mercato : Nommé à la place de Pochettino, Christophe Galtier compte bien imprimer sa marque au Paris SG. Et les lignes bougent déjà dans la capitale.

PSG Mercato : Christophe Galtier ne veut pas d’un groupe pléthorique

Fraîchement intronisé, Christophe Galtier ne compte pas faire les mêmes erreurs que son prédécesseur Mauricio Pochettino. L’ancien coach de l’OGC Nice veut un effectif réduit au Paris Saint-Germain. Alors que Luis Campos s’active pour faire venir de nouveaux visages après Vitinha, Galtier aimerait voir s’en aller d’autres éléments de son collectif actuel.

« Il n’y a pas de grandes performances sans des joueurs heureux. Pour qu’ils soient heureux, je pense que l’effectif doit être réduit. On en a parlé avec la direction. On ne peut pas avoir dans le vestiaire des joueurs qui ne jouent pas. Quand vous ne jouez pas, vous êtes malheureux. On va faire en sorte de travailler pour avoir la bonne taille de l’effectif », avait déjà prévenu le nouveau coach du PSG lors de sa présentation officielle à la presse. Pour la préparation estivale, qui aura lieu au Japon dès samedi, le technicien marseillais aurait donc arrêté une décision forte pour son groupe.

PSG Mercato : Les listes des indésirables pour le Japon dévoilée

Alors que la mise sur pied d’un Loft est toujours dans les tuyaux dans la capitale, Christophe Galtier et Luis Campos auraient fait un choix radical pour la tournée de pré-saison au Japon. Le nouvel entraîneur parisien voudrait ainsi faire comprendre à certains éléments qu’ils ne sont plus les bienvenues dans les rangs du Paris Saint-Germain. D’après les renseignements de L’Équipe, il s’agirait notamment de Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Dina Ebimbe et Idrissa Gueye.

Des joueurs qui ne seront pas du voyage en Asie. Comme évoqué depuis plusieurs jours, certains joueurs n'entrent pas dans les plans de la nouvelle direction sportive et vont être mis à l'écart du stage au Japon en fin de semaine où les Parisiens vont faire un voyage de dix jours sans rentrer à Paris pour disputer le Trophée des Champions dans la foulée, le 31 juillet, contre le FC Nantes, premier match officiel des Rouge et Bleu.