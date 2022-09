FC Nantes Mercato : Kombouaré voit rouge, une cible n'ira pas au FCN

Publié par Dylan le 05 septembre 2022 à 11:22





FC Nantes Mercato : Déçu du mercato estival du FCN, le coach Antoine Kombouaré a dû laisser filer un prometteur milieu égyptien.

FC Nantes Mercato : Ahmed Sayed Zizo prolonge avec le Zamalek

Très courtisée par l'actuel 13e de Ligue 1, la star égyptienne du Zamalek SC était proche de retrouver son compatriote Mostafa Mohamed en Ligue 1 cet été. Une offre avait rapidement été évoquée pour le milieu de terrain offensif de 26 ans, estimée à 2 millions d'euros selon le journal L'Équipe. Zizo n'était pas contre l'idée de rejoindre le FCN, mais il voulait que son club, le Zamalek SC (première division égyptienne), soit également d'accord pour le laisser partir. Ce qui ne fut pas le cas puisque le transfert n'a pas pu se faire dans les dernières heures du mercato.

Après la fin du mercato estival, qui a été officiellement déclarée le soir du 1er septembre, Antoine Kombouaré n'avait pas caché sa frustration. « Pour nous, les entraîneurs, c'est une période éprouvante. Vous attendez des joueurs, les dirigeants ont parfois un point de vue différent et on termine le mercato parfois déçu. Le ressenti que j'ai aujourd'hui après le mercato, c'est qu'il y a de la déception », avait ainsi lâché le technicien kanak à la presse. D'autant qu'une mauvaise nouvelle est venue achever les derniers espoirs nantais concernant Zizo. Le Pharaon (23 sélections, 1 but) a récemment prolongé pour trois ans de plus avec le Zamalek, jusqu'en 2025. Signe que le club égyptien a bien réussi à conserver son joueur.

FC Nantes Mercato : Des échecs cuisants lors du mercato

Alors qu'Antoine Kombouaré désirait 4 à 5 recrues de plus lors de la dernière semaine de mercato, une seule est arrivée dans la Loire. Il s'agit d'Ignatius Ganago, ancien attaquant du RC Lens ou encore de l'OGC Nice. Un bilan bien maigre pour Antoine Kombouaré, qui s'est dit déçu mais qui continue de travailler avec le groupe nantais. Pressenti sur le départ, le coach de 58 ans est finalement resté avec les Canaris. Une bonne nouvelle pour le club qui n'aura pas réussi à attirer Ahmed Sayed Zizo, mais aussi Yann Karamoh (parti au Torino), Alexandru Cicaldau (parti à l'Al Ittihad Kalba) et le buteur des Girondins Alberth Elis.

Seule piste potentiellement réactivable, celle de Fabien Centonze. En effet, le latéral droit du FC Metz peut toujours porter les couleurs du FCN, en tant que joker médical. Annoncé proche des Canaris jusque dans les dernières heures du mercato, il pourrait faire beaucoup de bien à une équipe au calendrier très chargé. En effet, les Nantais vont disputer la phase de groupes de la Ligue Europa, en plus de la Ligue 1 et de la Coupe de France. S'il ne pourra être qualifié pour jouer la compétition européenne, Fabien Centonze permettrait à certains cadres de souffler (Fabio, Quentin Merlin...).